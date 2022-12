Tori Spelling di Beverly Hills 90210 in ospedale: “Ho problemi respiratori” Tori Spelling, stando a quanto si legge su People, lo scorso mercoledì è stata ricoverata in ospedale per problemi respiratori. I suoi sintomi includevano anche pressione alta e vertigini: da allora non ha aggiornato più i fan sulle sue condizioni di salute.

A cura di Gaia Martino

Giorni difficili per Tori Spelling, la star di Beverly Hills 90210 che lo scorso mercoledì, si legge su People.com, ha raccontato ai follower di essere stata ricoverata in ospedale dopo aver avuto problemi respiratori e vertigini. L'attrice 49enne aveva lasciato a casa i cinque figli: "Voglio tornare da loro", le sue parole due giorni fa. Da allora il silenzio tra le stories, nonostante tra i post siano spuntate diverse immagini con tag sponsor.

I sintomi di Tori Spelling in ospedale

Tori Spelling, stando a quanto si legge sul tabloid People, mercoledì scorso dal letto d'ospedale aveva spiegato di aver avuto problemi respiratori. Ricoverata da martedì sera, i suoi sintomi includevano anche pressione alta e vertigini: "Sto eseguendo una serie di test" erano state le parole dell'attrice di Beverly Hills 90210, le ultime riguardo la sua salute. È infatti seguito il silenzio: da due giorni la Spelling non avrebbe più fornito informazioni riguardo il suo problema. Aveva salutato i fan confessando il suo desiderio di voler tornare a casa: "Voglio tornare dai miei figli per Natale".

L'intervento al seno rimandato troppe volte

A febbraio, si legge sul tabloid inglese, l'attrice raccontò che avrebbe dovuto fare un'intervento al seno. Avrebbe dovuto cambiare le protesi messe circa 20 anni fa: se non l'avesse fatto, sarebbe potuta inciampare in diverse complicazioni. Di continuo ha rimandato l'operazione, fu la figlia a ricordarle di non trascurare il problema. "Il mio obiettivo principale sono i miei figli, loro sono il mio tutto. Quest'anno devo programmare l'intervento chirurgico, rimettermi in salute. Perché va bene mettersi al primo posto. Alla fine, è per loro, comunque", disse, riferendosi ai cinque figli, Beau, Finn, Liam, Hattie e Stella, nati dalla storia d'amore con Dean McDermott.