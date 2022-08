Tommy Lee spiega perché ha condiviso una sua foto completamente nudo: “Ero ubriaco” Tommy Lee durante il concerto in Texas ha confessato al pubblico il motivo per il quale ha condiviso una sua foto completamente nudo lo scorso 11 agosto: “Ho preso una bella sbronza e ho postato la foto del mio ca*zo”.

A cura di Gaia Martino

Thomas Lee Bass alias Tommy Lee, batterista dei Motley Crue, ha spiegato ai fan il motivo della sua foto completamente nudo condivisa sui profili social lo scorso 11 agosto. Senza alcun tipo di censura o giustificazione, l'artista aveva condiviso un'immagine che lo ritraeva senza nulla addosso mentre era con i piedi nella vasca. Il post che è stato censurato poco dopo da Instagram e Facebook ma che risulta essere ancora presente su Twitter, ha fatto scalpore e lasciato basiti i milioni di follower. Un utente in particolare aveva mostrato preoccupazione chiedendo spiegazioni per il gesto: "Tommy. Voglio delle scuse in questo momento. Voglio una spiegazione. Per favore, spiega le tue azioni. non riesco a dormire. Per favore. Per favore, metti la mia mente a mio agio. Ti prego" aveva scritto. Ora tutti hanno avuto una risposta. Parlando con il pubblico durante il concerto a San Antonio in Texas il cantante e polistrumentista ha raccontato di averla pubblicata in un momento in cui era sbronzo.

La confessione di Tommy Lee sulla sua foto completamente nudo

Il batterista dei Motley Crue durante il concerto in Texas, a San Antonio, ha parlato ai fan presenti per raccontare cosa è successo lo scorso 11 agosto, quando sui suoi profili social è spuntata una sua foto completamente nudo.

Un paio di settimane fa ci siamo fermati per una pausa dal tour e sono andato a prendermi una bella sbronza, proprio una bella sbronza. Non riuscivo a stare in piedi, mi sono spogliato e ho postato la foto del mio ca*zo.

Tommy Lee ha continuato raccontando di preferire le forme delle donne – "Mi piacciono le tette" – poi ha urlato al suo pubblico: "Ma stasera è la serata delle pari opportunità: stasera voglio vedere il cazzo di tutti voi! Tirate fuori la vostra merda, tirate fuori il marcio! Coraggio!".