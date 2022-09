“Lulù Selassiè sta con Astol, ex di Amici”, la verità dietro la foto condivisa dal rapper Astol, rapper ed ex concorrente di Amici, ha condiviso una foto di Lulù Selassiè che ha immediatamente fatto pensare ai fan che la ex protagonista del GF Vip abbia dimenticato Manuel Bortuzzo. Ma le cose starebbero diversamente.

A cura di Stefania Rocco

Nel corso degli ultimi due giorni, Lulù Selassiè è comparsa in più occasioni in “dolce compagnia”. La ex concorrente del Grande Fratello Vip è prima apparsa a sorpresa in una diretta dell’uomo in questione, per poi approdare direttamente sul suo profilo Instagram. Parliamo di Astol, all’anagrafe Pasquale Giannetti, rapper ed ex concorrente di Amici. A suggerire che tra i due ci fosse del tenero è stato in particolare, l’ultimo scatto condiviso dall’artista: la foto della mano di Lulù appoggiata con apparente noncuranza su una gamba di Astol in un gesto che lascia intendere esista tra loro una certa intimità. La principessa si è finalmente buttata alle spalle la relazione con Manuel Bortuzzo per abbracciare un nuovo amore?

La foto della mano di Lulù appoggiata sulla gamba di Astol.

Lulù Selassiè e Astol solo amici, la principessa ancora legata a Manuel Bortuzzo

Fonti vicine a Fanpage.it fanno sapere che quella con Astol non è una relazione. Tra i due, le foto e i video lo confermano, c’è una evidente simpatia che non celerebbe però nulla di romantico. Per un motivo semplice: la ex concorrente del Grande Fratello Vip, pur scegliendo la strada del silenzio, non ha ancora dimenticato Manuel Bortuzzo. Anche per questo, sebbene il nuotatore sia uscito allo scoperto al fianco di Angelica Benevieri, Lulù continua a tacere e a non rispondere ad attacchi e frecciatine. Non ha risposto nemmeno alle recenti dichiarazioni di Franco Bortuzzo, padre di Manuel, che in un’intervista l’aveva declassata al ruolo di “coinquilina” del figlio.

Astol e Lulù vicini sui social

Lulù Selassiè ancora single dopo la fine della storia con Manuel Bortuzzo

Nonostante le foto con Astol, quindi, Lulù resta single. Unica presenza stabile nella sua vita sono i suoi familiari, la madre e le due sorelle insieme alle quali ha partecipato al GF Vip. Astol è solo un amico con il quale, peraltro, Lulù non ha trascorso del tempo da sola. Insieme ai due, proprio quando i video e le foto dei loro incontri sono stati realizzati, c’era un drappello di amici che comprendeva le sorelle Jessica e Clarissa.