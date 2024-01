Tommaso Zorzi e i biglietti per il concerto di Taylor Swift: “Offeso chi non li ha? Problema suo” Tommaso Zorzi rivela di avere ricevuto in regalo quattro biglietti per il concerto di Taylor SAwift a San Siro. Polemica sui social che il conduttore spegne così: “Se uno non può dire che gli sono stati regalati dei biglietti per un concerto perché chi non li ha si offende, capisci che il problema è tuo non mio”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Quattro biglietti regalati a Tommaso Zorzi per il concerto che Taylor Swift terrà a San Siro il 13 e il 14 luglio 2024 e sui social scoppia la polemica. Era stato il conduttore, volto popolarissimo sui social nonché tra i personaggi più interessanti mai usciti dalla Casa del Grande Fratello, a rivelare via Instagram di avere ricevuto in regalo i biglietti in questione, per poi aggiungere di essere rimasto sorpreso di fronte al costo dei ticket in questione dal settore dal quale Zorzi insieme ai suoi 3 accompagnatori assisterà al concerto. Due story pubblicate su Instagram che hanno sollevato il solito polverone.

Tommaso Zorzi: “È stato mio zio a regalarmi i biglietti”

Quando le story hanno fatto il giro della rete – diventato virali soprattutto su Twitter – Zorzi ha deciso di rispondere direttamente alle polemiche. “Comunque il problema non è Tommaso Zorzi ma il sistema dietro: hanno rotto il cazzo con questa storia”, aveva osservato un utente cui Zorzi ha replicato: “Il sistema: mio zio che mi regala i biglietti di Taylor Swift per Natale”. Il conduttore ha quindi aggiunto: “Ma io devo specificare da dove arrivano i miei biglietti per il concerto di Taylor Swift? Ma a chi? La polizia di San Siro? Queste sono considerazione che fate voi senza il beneficio del dubbio. A me sembra assurdo in generale. Quando non sono riuscito a prendere i biglietti per Beyoncé non ho polemizzato con nessuno. Me la sono messa via e basta. […] Se uno non può dire che gli sono stati regalati dei biglietti per un concerto perché chi non li ha si offende, capisci che il problema è tuo non mio”.

Quanto costano i biglietti regalai a Tommaso Zorzi

Zorzi ha svelato, sempre via Instagram, che i biglietti ricevuti in omaggio da suo zio per partecipare al concerto di Taylor Swift costano circa 50 mila euro. Quelli ricevuti da Tommaso sono in totale 4.