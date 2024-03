Matthew Perry e i dettagli del testamento: a chi è andato il suo patrimonio Emergono soltanto ora i dettagli del testamento di Matthew Perry, firmato nel 2009. L’attore di Friends morto a 54 anni lo scorso ottobre ha lasciato oltre 1 milione di dollari a un fondo da lui creato dedicato a Woody Allen, scrive TMZ. Tra i beneficiari, oltre ai familiari, anche l’ex fidanzata Rachel Dunn. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

Ad ottobre 2023 è morto Matthew Perry, l'attore noto per il suo ruolo in Friends, e a distanza di oltre 4 mesi emergono dettagli sul suo testamento. Secondo i documenti ottenuti da TMZ, ha lasciato più di un milione di dollari a Alvy Singer Living Trust, un fondo da lui creato che prende il nome dal personaggio di Woody Allen in Annie Hall (Io e Annie). Il celebre attore morto a 54 anni ha nominato come beneficiari i genitori, John Perry e Suzanne Morrison e la sorellastra, Caitlin Morrison, e l'ex Rachel Dunn.

I dettagli del testamento di Matthew Perry

Il testamento di Matthew Perry vede oltre 1 milione di dollari ad un fondo da lui creato chiamato Alvy Singer Living Trust, dedicato al personaggio principale interpretato da Woody Allen nel film Annie Hall del 1977. L'attore ha creato il suo testamento nel 2009, assegnando a Lisa Ferguson e a Robin Ruzan, collega di Perry ed ex moglie di Mike Myers, il titolo di esecutori testamentari. L'eredità dal valore di circa 120 milioni di dollari vede come beneficiari i genitori, John Perry e Suzanne Morrison, la sorellastra Caitlin Morrison e Rachel Dunn, ex compagna dell'attore con il quale è stato fidanzato dal 2003 al 2005. Si legge sul DailyMail che Perry aveva specificato nel suo testamento che ‘eventuali figli avuti dopo il 2009, non avrebbero avuto diretto accesso alla fortuna‘. I figli, però, non sono mai arrivati.

Le cause della morte di Matthew Perry

Matthew Perry è morto lo scorso ottobre per "effetti acuti della ketamina". Dopo settimane di dubbi e indiscrezioni, i risultati dell'autopsia hanno rivelato le effettive cause della morte del celebre attore di Friends. Lui stesso parlò delle sedute di infusione di ketamina nella sua biografia: la sostanza veniva usata per il trattamento della depressione. Tuttavia, quella trovata nel suo corpo non era la stessa sostanza della terapia in questione.