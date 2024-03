Matthew Perry, il patrigno non si dà pace: “Finalmente era felice, la sua morte è un dolore costante” Keith Morrison, patrigno di Matthew Perry, ha rilasciato un’intervista nella quale ha ricordato la star di Friends. Cinque mesi fa, l’attore è stato trovato morto nella vasca idromassaggio, da allora non c’è stato un solo giorno in cui il dolore della sua famiglia si sia affievolito. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Daniela Seclì

21 CONDIVISIONI condividi chiudi

Matthew Perry e il patrigno Keith Morrison

Il ricordo di Matthew Perry vive nella sua famiglia. Keith Morrison, patrigno dell'attore, è tornato a parlare di lui in un'intervista rilasciata a Hoda Kotb per il podcast Making Space. Morrison ha assicurato che il dolore per la sua morte, non si è mai affievolito. "Prima di morire, Matthew Perry era felice": coloro che lo hanno amato riescono a trovare un po' di conforto solo in questa consapevolezza.

Matthew Perry, il dolore della sua famiglia non si placa

Keith Morrison ha sposato Suzanne Perry, madre di Matthew, quando l'attore aveva 12 anni. L'uomo ha spiegato che Matthew Perry "sentiva di stare vincendo le sue dipendenze". E ha aggiunto: "Anche se sono passati cinque mesi dalla sua morte, il dolore è con me ogni giorno. Non è facile". L'unico pensiero che porta un po' di conforto è la consapevolezza che finalmente Matthew Perry, negli ultimi mesi della sua vita, fosse davvero felice:

Era felice e lo diceva. Non accadeva da così tanto tempo. Questo è fonte di conforto, ma non ha avuto il suo terzo atto, non è giusto. Era buffo, divertente, sagace. Aveva grande personalità. Anche se non diceva una sola parola, era al centro dell'attenzione. Avevamo caratteri diversi, ma andavamo d'accordo. Non ho mai tentato di rimpiazzare suo padre, ma per lui c'ero e lo sapeva. Eravamo vicini.

Infine, ha parlato di come Matthew Perry affrontò la sua dipendenza dagli alcolici e dai farmaci nel periodo di massima notorietà: "Ha capito a che punto era arrivato e sapeva che era il momento di curarsi. Ha accettato di essere aiutato quando ne ha avuto bisogno. Ma i suoi problemi continuavano a ripresentarsi". La madre di Matthew Perry e il suo patrigno hanno fondato la Matthew Perry Foundation per aiutare coloro che lottano contro le dipendenze.

Come è morto Matthew Perry, star di Friends

L'attore di Friends – serie in cui interpretava il ruolo di Chandler Bing – è morto lo scorso 28 ottobre. È stato trovato privo di sensi nella vasca idromassaggio della sua casa a Los Angeles. Dopo l'autopsia, è stato stabilito che la morte è stata causata dall'effetto di due farmaci, la ketamina e la buprenorfina, oltre a una malattia coronarica. Matthew Perry, dopo il malore, è annegato nella vasca idromassaggio. Inutili i tentativi di salvarlo.