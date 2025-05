Tensione tra Chiara Ferragni e l’inviato di Pomeriggio 5: “I suoi bodyguard mi hanno messo le mani addosso” Dopo aver partecipato a un evento organizzato dal Codacons, Chiara Ferragni ha avuto un battibecco con Michel Dessì, inviato di Pomeriggio 5, che ha accusato i suoi bodyguard di avergli messo “le mani addosso”. Decisa la risposta dell’imprenditrice: “Le persone che lavorano per me non farebbero una cosa del genere”. Accedi a contenuti speciali: newsletter, podcast e live

A cura di Sara Leombruno

Nella mattina del 22 maggio, Chiara Ferragni ha partecipato a Roma all'evento organizzato dal Codacons per presentare il progetto "Oltre il silenzio", dedicato al contrasto alla violenza sulle donne, lo stalking e l'omofobia. Al termine dell'evento, l'imprenditrice ha avuto un battibecco con Michel Dessì, inviato di Pomeriggio 5, che alla fine si è risolto con un chiarimento tra i due.

Cosa è successo tra Chiara Ferragni e l'inviato di Pomeriggio 5

Al termine dell'evento organizzato dal Codacons, Chiara Ferragni non ha voluto rilasciare dichiarazioni ai giornalisti che la stavano seguendo per porle delle domande. Tra questi, c'era Michele Dessì, inviato di Pomeriggio 5, che a un certo punto ha fatto notare all'imprenditrice che, secondo lui, quell'atteggiamento non fosse corretto: "Madonna Chiara, mi sembra un po' esagerato, lo posso dire? Ho fatto solo una domanda". Mentre la seguiva, il giornalista dice di essere stato strattonato da qualcuno, motivo per cui ha accusato i bodyguard dell'imprenditrice di avergli messo "le mani addosso". Decisa la risposta di Ferragni: "Non dica cose non vere, le persone che lavorano per me non si permetterebbero mai di fare una cosa del genere".

Durante lo screzio, poi risolto, immancabile il riferimento del giornalista a Fedez: "Io faccio solo il mio lavoro, non faccia come Fedez che vuole insegnare ai giornalisti come fare il loro mestiere". "Tu lo sai come sono gentile io e come ti rispondo alle domande, però essere seguiti mentre stiamo parlando non è professionale", ha spiegato l'influencer.

Ferragni: "Con il Codacons pace fatta"

Durante l'evento, a cui Fanpage.it ha preso parte, il presidente del Codacons Carlo Rienzi ha spezzato una lancia a favore di Ferragni, mettendo definitivamente da parte i vecchi rancori legati al Pandoro Gate: "Quando dobbiamo denunciare qualcuno, pandori, uova o altro, lo facciamo. Il problema è che quando devi dare un messaggio forte hai bisogno di persone che destino attenzione e interesse nella gente, e non mi risulta che qualcuno qui sia stato condannato. Non vedo nessun impedimento, prendiamo quello che è utile in questa vicenda, e la grande notorietà di persone che riescono ad attirare interesse su una questione così importante".

Anche per l'influencer le cose sembrano essersi risolte: "Pace fatta con il Codacons, sì", ha risposto laconica a chi chiedeva conto della sua presenza oggi all'evento organizzato dal suo ex ‘nemico'. "Non ho bisogno di ripulirmi l'immagine. I fatti parleranno per me, le cose in cui credo sono note a tutti e continuerò a battermi sempre", ha risposto intercettata da Mediaset.