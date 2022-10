Soleil Sorge: “È un periodo in cui non sono per niente serena e felice” Rispondendo ad alcune domande su Instagram, Soleil Sorge ha confessato di star passando un periodo no, nonostante da un punto di vista lavorativo sia un bel momento: “È uno di quei momenti in cui non sono per niente serena né felice”.

A cura di Elisabetta Murina

Dopo la partecipazione al Grande Fratello Vip dello scorso anno, la carriera lavorativa di Soleil Sorge è decollata. È rimasta nel mondo dei programmi televisivi ed è stata opinionista alla Pupa e il Secchione Show, mentre ora è impegnata nella conduzione del GF Vip Party insieme a Pierpaolo Pretelli. Nonostante sul fronte lavorativo le cose stiano andando per il verso giusto, l'ex gieffina ha rivelato in alcune storie Instagram di non essere per niente serena e felice in questo momento.

Come sta Soleil Sorge: "Non sono per niente serena nè felice"

La conduttrice del GF Vip Party ha risposto alle domande di alcuni utenti su Instagram. Uno di loro le ha chiesto se in questo periodo di sentisse davvero serena e felice. Soleil ha spiegato che non è così, nonostante stia vivendo un momento molto bello dal punto di vista lavorativo: "È uno di quei momenti in cui non sono per niente serena né felice. Nonostante sia un momento molto bello lavorativamente purtroppo la vita decide sempre di sorprenderci con i pesi più pesanti in momenti impensabili". L'ex gieffina non ha voluto dare ulteriori spiegazioni ed entrare nel dettaglio riguardo a quello che le sta accadendo, però ha precisato di star lavorando quotidianamente per ritrovare il suo equilibrio e la felicità:

Ma lavoro ogni momento per la mia serenità. Cerco di esserlo ogni giorno, attraverso ogni scelta, consapevole del fatto che anche questo momento passerà, concentrandomi sul coraggio e soprattutto sul positivo. Quando la vita ci dà limoni, bisogna farci una limonata. La vera felicità deriva da una ricercata e praticata serenità-Questa si ottiene facendo le giuste scelte per il nostro benessere e azioni ogni giorno.

Cosa fa Soleil per stare bene

Soleil ha poi raccontato ai suoi follower che, nonostante sia un periodo no, ci sono alcune azioni che la fanno stare bene e le fanno dimenticare almeno temporaneamente le preoccupazioni. "Mi fa stare bene ciò che richiedono il mio corpo, mente e spirito", ha spiegato l'influencer sempre nel box dedicato alle domande su Instagram. E ha poi continuato spiegando nel concreto di cosa si tratti: "Ultimamente ho voluto dedicare il mio tempo a nutrire l'anima con i miei cari, ripristinando le mie energie... creando un tempio della mia nuova casetta, meditando, leggendo, creando, scrivendo, cucinando, rispolverando la recitazione e preparandomi nel mio campo lavorativo".