Shannen Doherty in lacrime alla reunion del cast di Beverly Hills 90210: “Sto lottando per la mia vita” Domenica 17 settembre si è tenuta la reunion del cast di Beverly Hills 90210. Shannen Doherty si è commossa quando ha ricevuto la standing ovation del pubblico.

A cura di Daniela Seclì

Domenica 17 settembre, i nostalgici degli anni '90 hanno potuto assistere alla reunion del cast di Beverly Hills 90210 durante il 90s Con a Tampa. Hanno preso parte all'incontro moderato da People, Shannen Doherty (che nella serie interpretava Brenda Walsh), Tori Spelling (Donna Martin), Jason Priestley (Brandon Walsh), Jennie Garth (Kelly Taylor), Ian Ziering (Steve Sanders), Brian Austin Green (David Silver) e Gabrielle Carteris (Andrea Zuckerman). La reunion è stata caratterizzata da un momento particolarmente intenso.

Standing ovation per Shannen Doherty: anche gli attori di Beverly Hills si alzano

Mentre l'incontro con gli attori si avviava alla conclusione, gli spettatori hanno voluto fare un lungo applauso a Shannen Doherty. L'attrice, da anni, ha seri problemi di salute. Nel 2015 ha ricevuto la diagnosi di cancro al seno. Nel 2017, ha annunciato che la malattia era in remissione. Purtroppo, nel 2020, il cancro si è ripresentato ed era al quarto stadio. Lo scorso giugno, l'attrice ha dichiarato che il cancro si era esteso al cervello. La scorsa domenica, durante la reunion, il pubblico le ha fatto sentire il suo affetto tramite una standing ovation e anche i membri del cast di Beverly Hills si sono alzati in piedi per applaudirla.

Shannen Doherty in lacrime

Dopo avere tentato in tutti i modi di non piangere, Shannen Doherty si è arresa e si è sciolta in lacrime. Ha ringraziato i presenti con un pizzico di ironia: "Probabilmente sapete quanto mi piaccia piangere, per questo vi ringrazio". Poi, ha continuato: "Ogni giorno lotto per la mia vita e penso di essere davvero brava". Quindi, ha elencato altre cose nelle quali sente di avere una marcia in più e, anche in questo caso, ha scelto la strada dell'ironia:

Il mio secondo lavoro è fidanzarmi, sposarmi e divorziare. Anche questo mi sta riuscendo molto bene.

Il matrimonio con Kurt Iswarienko, durato 11 anni, è finito lo scorso aprile.