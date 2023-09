Madri – una vita d’amore: trama, cast e puntate della fiction di canale 5 La serie tv Madri – Una vita d’amore in onda su Canale 5 in prima serata da mercoledì 5 settembre. Le storie di Marian, Luisa, Olivia, Natalia e Mila si intrecciano tra amore, lavoro, famiglia: le cinque donne si troveranno a fare i conti con le difficoltà di salute dei propri figli, riscoprendo il significato della parola amicizia.

A cura di Sara Leombruno

Madri – una vita d'amore è una fiction spagnola in onda da mercoledì 6 settembre su Canale 5 in seconda serata, e prodotta da Mediaset Spagna e Alea Media. La storia è ambientata nel reparto pediatrico dell'ospedale San Juan de Dios, dove cinque madri si incontrano a causa dei problemi di salute dei loro figli, tutti in cura nella struttura. Da quel momento, tra le donne si instaura un rapporto di amicizia, solidarietà e sostegno reciproco. Amore, lavoro, famiglia sono i temi principali della serie, che è divisa quattro stagioni, andate in onda tra il 2020 e il 2022 in Spagna su Telecinco e in streaming su Prime Video. Le prime due contano 13 puntate da 70 minuti, mentre sono 8 gli episodi della terza e la quarta stagione.

Le anticipazioni della prima puntata di Madri – una vita d'amore

La prima puntata si apre con la storia di Elsa, un'adolescente che soffre di anoressia. La giovane prova a togliersi la vita, ma prima di farlo telefona a Marian, sua madre, con cui condivide un rapporto di amore e odio. A impedire il folle gesto sarà la pediatra Olivia, che convincerà Elsa della cattiva influenza di Marian nella sua vita, dando inizio a vari scontri tra le due per gestire le cure della ragazza. Si passa poi alla storia di Luisa, una madre che ha dovuto abbandonare tutto per stare accanto a suo figlio Andy, che si trova in coma. La prima puntata si concentrerà sulle paure e speranze della donna relative al primo appuntamento con un ammiratore. Altra protagonista è Natalia, una giovane il cui desiderio principale è quello di diventare madre, e sarà disposta a tutto per raggiungere il suo obiettivo. Mila è invece una nonna che si prende cura del nipote Sergio, un bambino con autismo, e del figlio Simon, che ha problemi con la legge e che non esiterà a infrangere un permesso penitenziario per essere presente quando il figlio uscirà dalla sala operatoria. Ultimo personaggio chiave è quello di Olivia, una dottoressa di prestigio ossessionata dalla voglia di conoscere la sua madre biologica.

La trama di Madri – una vita d'amore

La serie è costruita intorno a tre pilastri tematici: la medicina con l’unita di Lungodegenza dell'ospedale e la dottoressa Olivia Zavala che lavora come nuova direttrice; i pazienti con le loro paure ed emozioni, che si trovano lì per problemi differenti come la salute mentale, i disturbi alimentari o le malattie rare, e le cinque donne che sono prima di tutto madri, ma che portano comunque avanti le loro vite individuali tra amori, problemi personali e nuove amicizie.

Marian e Elsa, interpretate da Belen Rueda e Carla Diaz

Il cast della fiction: chi sono le cinque madri

Tra le protagoniste della serie c'è Belen Rueda (58 anni, Madrid), attrice e conduttrice spagnola, che interpreta Marian, la madre di Elsa. A vestire i panni di Luisa, in ospedale a causa del figlio in coma, è Carmen Ruiz (49 anni, Madrid), che in Spagna ha raggiunto il successo per aver recitato in Mujeres e Yo soy Bea. Vicky Luengo (33 anni, Palma de Mallorca) è Natalia, attrice televisiva e teatrale, mentre Aida Folch (36 anni, Reus) è la dottoressa Olivia. A dare un volto a Mila è infine Rosario Pardo (63 anni, Jaén).

Almu interpretata da Belen Ecija

Juani Soler interpretata da Maria de Nati

Elsa interpretata da Carla Diaz

Camila interpretata da Michelle Calvó Pedreira

Raquel interpretata da Hiba Abouk

Berta interpretata da Nuria Herrero

Vicky interpretata da Ana Labordeta

Paula Artigas interpretata da Eva Ugarte

Sandra interpretata da Júlia Molins

Claudia interpretata da Irene Arcos

Blanca interpretata da Nuria Roca

Carmen Irujo interpretata da Mónica Cruz

Esmeralda interpretata da Elisabet Gelabert

Kira interpretata da Rocío Muñoz-Cobo

Eva interpretata da María Elena Irureta

Quante puntate sono e come vederle in streaming e in replica

Ecco il calendario delle 13 puntate della prima stagione, in onda su Canale 5 ogni mercoledì da mercoledì 6 settembre. La prima stagione completa sarà comunque disponibile gratis in streaming su Mediaset Infinity.