Serena Bortone da giorni in tv col braccio fasciato: “Ho la sindrome di De Quervain” Da giorni Serena Bortone si presenta in tv con il braccio destro fasciato. La giornalista ha rivelato di essersi dovuta operare perché soffre della malattia di De Quervain. Ecco di cosa si tratta.

A cura di Ilaria Costabile

Da diversi giorni Serena Bortone è apparsa in tv con il braccio fasciato. La conduttrice, però, non aveva mai dichiarato apertamente cosa le fosse accaduto, fin quando nella puntata di giovedì 12 gennaio, parlando con uno dei suoi ospiti, ha rivelato di essersi sottoposta ad una piccola operazione.

Serena Bortone spiega perché ha il braccio fasciato

Durante l'intervista a Gianni Minoli, la giornalista si è trovata a parlare del motivo per cui da qualche giorno è apparsa in diretta con un evidente bendaggio a circondarle il braccio destro. Approfittando della domanda postale dal suo ospite, Bortone ha anche tranquillizzato i telespettatori, Minoli infatti molto educatamente le ha chiesto se si fosse ferita, ricevendo una risposta piuttosto semplice: "Non esageriamo. Ferita sembra una cosa epica invece mi sono operata perché avevo la sindrome di De Quervain". La conduttrice ha poi aggiunto: "Non è nulla di grave", facendo però intendere che dovrà portare la fasciatura ancora per qualche altro giorno, finché non le sarà possibile liberarsene.

Che cos'è la sindrome di De Quervain

La Sindrome di De Quervain è un'infiammazione che investe la guaina che ricopre i due tendini collegati al movimento del pollice. Tra i sintomi indicativi della malattia c'è un dolore persistente al polso e, per l'appunto, alla base del pollice, che peggiora con il movimento, talvolta compare anche un gonfiore dell'arto. Una delle cause che provoca l'infiammazione è di solito un uso ripetitivo del polso del polso, nello specifico una torsione. Per lenire il dolore, in condizioni piuttosto gravi, si effettuano delle infiltrazioni, a distanza anche ravvicinata le una dalle altre, in modo da poter consentire un movimento più agevole del polso e, soprattutto, smorzare la tensione dei tendini infiammati.