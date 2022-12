Maurizio Costanzo ospite da Serena Bortone, affondo su Memo Remigi: “Un tempo era lì da voi” Nel corso della trasmissione del pomeriggio di Rai1 si parlava dello speciale di Alberto Angela in cui Malika Ayane cantava una celebre canzone di Remigi. Costanzo non ha fatto a meno di sottolinearlo, generando una situazione di imbarazzo in studio.

Il caso Memo Remigi e la sua uscita da Oggi è un altro giorno per la sua palpata a Jessica Morlacchi ha tenuto banco per diverse settimane in Rai e provocato l'esclusione di Remigi dal programma a causa di una violazione del codice etico dell'azienda. Ne sono seguite polemiche e nelle scorse ore un personaggio che si era speso a sostegno di Remigi, Maurizio Costanzo, è stato proprio ospite della trasmissione condotta da Serena Bortone.

Pretesto per tirare in ballo l'argomento è stato lo speciale Stanotte a Milano di Alberto Angela, andato in onda su Rai1 la notte di Natale. Come fa notare Massimo Falcioni su TvBlog, Costanzo ha rimarcato la bellezza dello speciale di Angela utilizzando un espediente per citare Memo Remigi. Queste le sue parole:

E’ stato uno speciale di una bellezza assoluta, con Malika Ayane che nella galleria deserta di notte cantava la canzone di uno che un tempo stava lì da voi.

L'affondo di Maurizio Costanzo a Oggi è un altro giorno

Il riferimento è appunto a "Innamorati a Milano", tra le canzoni più celebri di Remigi che Malika Ayane ha eseguito nel corso dello speciale condotto da Alberto Angela. Una frase, quella di Costanzo, alla quale come si nota dalla replica del programma ha reagito in studio Pino Strabioli, sorridendo. Mentre non c'è stato commento alcuno di Serena Bortone, che forse non ha subito collegato a Remigi la frase di Costanzo, oppure ha evitato di rimarcarlo.

Maurizio Costanzo aveva già difeso Memo Remigi

Non è la prima volta che Costanzo si esprime a sostegno di Remigi. Lo aveva fatto proprio nei giorni più caldi della vicenda, parlandone in radio con Laura Freddi a Facciamo finta che, quando il giornalista aveva confidato di ritenere che Serena Bortone dovesse richiamarlo: