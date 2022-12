Serena Bortone a Valerio Scanu: “Hai un maglione ridicolo” e lui: “Ti sei pettinata con un petardo” Battibecco tra Valerio Scanu e Serena Bortone, nella puntata di Oggi è un altro giorno trasmessa giovedì 22 dicembre. La conduttrice ha definito “ridicolo”, il maglione natalizio indossato dal cantante.

A cura di Daniela Seclì

Battibecco tra Valerio Scanu e Serena Bortone, nel corso della puntata di Oggi è un altro giorno trasmessa giovedì 22 dicembre. La conduttrice, anche sulla base del rapporto di confidenza che la lega al cantante, ha fatto un'osservazione sul maglione da lui indossato, definendolo ridicolo. Valerio Scanu ha replicato a tono, commentando i suoi capelli.

Il maglione natalizio con Paperino di Valerio Scanu

Il maglione indossato da Valerio Scanu

La puntata di Oggi è un altro giorno, trasmessa giovedì 22 dicembre, è stata all'insegna dell'atmosfera natalizia. Tra gli ospiti della conduttrice Serena Bortone, infatti, anche la Schola Cantorum dell'Accademia Santa Cecilia. Il coro ha intonato i canti tipici delle festività. La padrona di casa, poi, ha invitato Valerio Scanu a raggiungere i bambini. L'artista sfoggiava un grazioso maglione natalizio che raffigurava Paperino alle prese con le luci per addobbare l'albero di Natale.

Il battibecco tra Valerio Scanu e Serena Bortone

Serena Bortone ha invitato Valerio Scanu a raggiungere la Schola Cantorum per cantare con loro: "C'è pure Valerio che sta qui con tanto di maglione un po' ridicolo, ma adatto al Natale. Con Paperino, quindi adatto pure ai bimbi". Scanu è rimasto spiazzato. Ma pochi secondi dopo, ha reso pan per focaccia, replicando con la stessa ironia. L'artista ha fatto un'osservazione sulla pettinatura scelta dalla conduttrice: "Ti sei pettinata con un petardo e dici a me che sono ridicolo? Cioè…l'hanno pettinata coi mortaretti neanche fossimo al 31 di dicembre". Bortone è scoppiata a ridere e gli ha preso la mano, dandogli un colpetto sulla testa con il copione in modo bonario. Valerio Scanu, poi, si è esibito. La conduttrice si è complimentato con lui per l'innegabile talento: "Bravissimi bimbi e bravissimo Valerio, perché hai sempre una gran voce tesoro mio".