Manuela Arcuri su Cristina Scuccia: “Anche quando era suora è sempre stata molto estrosa” “Non me l’aspettavo proprio”, ha commentato Manuela Arcuri ospite di Serena Bortone a proposito della nuova vita di Cristina Scuccia. Insieme hanno condiviso l’esperienza di Ballando con le stelle: “Ha sempre avuto grande verve, molto artistica, le piaceva cantare e ballare”.

A cura di Giulia Turco

Il caso Cristina Scuccia continua a far discutere. Ad intervenire sulla storia di vita dell’ex suora Orsolina è Manuela Arcuri, che con lei ha condiviso l’esperienza di Ballando con le stelle. L’attrice si è detta piacevolmente stupita di aver trovato diversa oggi Cristina, rivelando di aver sempre notato in lei una spiccata verve e una vena artistica con molta personalità.

Che ricordo ha Manuela Arcuri di Cristina Scuccia

“Non me l’aspettavo proprio”, ha commentato Manuela Arcuri ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno. Il tema è quello della scelta di vita di Cristina Scuccia, che ha deciso di togliersi il velo dopo 15 anni nella congregazione delle Orsolina. “Sono rimasta senza parole”. Il riferimento è al loro incontro negli studi di Ballando con le stelle diversi anni prima, quando hanno condiviso lo stesso palco. “Io l’ho sempre vissuta in studio dietro le quinte di Ballando, l’ho sempre vista con l’abito da suora”, spiega l’attrice. “Anche se era una suora sembrava molto estrosa, con grande verve, molto artistica, le piaceva cantare e ballare”.

Cristina Scuccia non ha intenzione di abbandonare la musica

Nel corso di una recente intervista a Tv Sorrisi e Canzoni, l’ex Orsolina ha raccontato alcuni dettagli della sua nuova vita senza il velo. Ha deciso di trascorrere un anno in Spagna, dove nessuno avrebbe potuto riconoscerla e giudicare la sua scelta e dove lavora come cameriera. "Ho nuovi amici. Loro mi hanno conosciuta al di là di tutto e hanno una sorta di protezione nei miei confronti”, ha raccontato. La musica fa ancora parte della sua vita, tanto che ha ripreso a suonare la chitarra dedicandosi ad una concezione più intima del canto e della scrittura. Spera di poter tornare anche presto su un palco: “Non pongo limiti alla provvidenza, non nascondo che mi piacerebbe tornare a cantare”, ha ammesso.