Cristina Scuccia: “In Spagna vado a ballare con gli amici, ora so che non faccio nulla di male” Cristina Scuccia racconta a Tv Sorrisi e Canzoni la sua nuova vita senza velo in Spagna. “Ho trovato nuovi amici, all’inizio non sapevano chi fossi”, racconta. “Ora sono molto protettivi nei miei confronti”. Spera di poter presto tornare a cantare: “In questo anno ho scritto tanto, ho parlato di me”.

A cura di Giulia Turco

Cristina Scuccia sta scrivendo un nuovo capitolo della sua vita, ora senza il velo ma con la guida sempre presente della musica. La vittoria di The Voice nel 2014 ha sancito l’inizio di un successo internazionale che ora, anche se non più nei panni di Suor Cristina, vorrebbe riprendere in mano. Nel frattempo nell'ultimo si è presa lo spazio necessario per ripartire da se stessa, lontano dall'Italia, dove non aveva bisogno di dare giustificazioni sul suo conto.

Cristina Scuccia in Spagna ha libera di essere se stessa

Oggi Cristina vive in Spagna, dove si mantiene facendo la cameriera. “Sono andata in Spagna perché volevo vivere quest’anno lontano da chi poteva riconoscerei, non volevo giustificarmi”, racconta in un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni. In un primo momento ha preferito non rivelare ad amici e colleghi il suo vissuto passato: “È bastato che cercassero il mio nome su Instagram”, racconta. “Loro mi hanno conosciuta al di là di tutto e hanno una sorta di protezione nei miei confronti”, spiega. “La prima volta che siamo andati a ballare c’era sempre qualcuno che controllava dove fossi perché sapevano il mio disagio in un ambiente nuovo”, aggiunge. “Ho trovato nuovi amici attraverso i quali forse ho capito che non stavo facendo niente di male. Sono come tutti loro e vado avanti”.

Tornerà alla sua carriera nella musica

Lontana dai riflettori, ma non dalla musica. Negli ultimi mesi Cristina Scuccia ha ripreso in mano la chitarra, scrivendo testi personali e tirando fuori ciò che aveva da raccontare di sé. Non è escluso che possa tornare sul palco ed incidere il terzo album della sua carriera: “Non pongo limiti alla provvidenza, non nascondo che mi piacerebbe tornare a cantare”, ammette. Dalla sua parte c’è l’appoggio delle Orsoline, ora che anche pubblicamente l’hanno perdonata. “Non avevo dubbi, tra noi c’è un affetto grandissimo, sono sempre state la mia famiglia”.