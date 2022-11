Cristina Scuccia torna a Verissimo: “Ora mi sento libera, mi sono tolta un peso di dosso” Dopo la clamorosa intervista in cui annunciava il suo radicale cambio di vita, l’ex suora è tornata a raccontarsi nel salotto di Verissimo.

È stata una settimana complessa per Cristina Scuccia. Dopo la clamorosa intervista in cui annunciava il suo radicale cambio di vita, l'ex suora è tornata a raccontarsi nel salotto di Verissimo. È passata solo una settimana, ma ne sono successe cose. Dalla reazione delle Orsoline a quelle di affetto da parte di tanti che hanno saputo di questo radicale cambiamento, Cristina Scuccia spiega: "Avevo paura di deludere, invece c'è stata una grande reazione da parte di tutti".

Le parole di Cristina Scuccia

La voce rotta dall'emozione, il coraggio delle sue parole. Cristina Scuccia racconta senza filtri questa settimana particolarmente movimentata, dopo aver dichiarato a tutti di aver rinunciato ai voti.

Mi è arrivato un messaggio da parte di un sacerdote e mi diceva che adesso ho una responsabilità ancora più grande. Ora mi sento libera, mi sono tolta un peso di dosso. Avevo paura di dover dare delle spiegazioni per quello che stavo vivendo.

Cristina Scuccia sta andando a ballare

Come era inevitabile, Cristina sta riprendendo nuovi spazi. Silvia Toffanin le fa una battutina: "Ma quindi stai andando a ballare?". La replica: "Sto andando a ballare, ho nuovi amici. Era inevitabile. Sono tutte cose nuove, mi sto mettendo alla prova nella vita reale. Dall'affitto di una casa, dalla possibilità di arrivare a fine mese, pagarmi un affitto. Sembra scontato, ma io non ero abituata a questo".

Il piercing al naso

Cristina Scuccia ha deciso di fare un piercing al naso per dare un segnale chiaro di questa nuova fase: "Era qualcosa che mia madre non aveva mai apprezzato, prima che io diventassi suora. Allora ho voluto fare qualcosa che restasse, che simboleggiasse questo cambiamento". La reazione di sua madre: "Mia madre ha detto ‘ma non starai esagerando?'. Sento però di esprimere me stessa in questo modo".