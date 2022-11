Cristina Scuccia senza abito da suora: “Non è stato facile, la paura di deludere mi intrappolava” Anche sui social non è più Suor Cristina. La giovane siciliana che ha lasciato la congregazione delle Orsoline oggi si presenta al mondo semplicemente come Cristina Scuccia. Nel suo primo post su Instagram racconta: “Ho trovato il coraggio di chiedere aiuto”.

A cura di Giulia Turco

Cristina Scuccia torna sui social con un nuovo profilo. Già attiva su Instagram con la pagina a nome di Sister Cristina che contava oltre 23mila seguaci, oggi la giovane siciliana che ha lasciato la congregazione delle Orsoline si fa conoscere semplicemente come Cristina. Il nuovo profilo è stato preso d'assalto dai follower dopo l'intervista rilasciata a Verissimo nella puntata di sabato 19 novembre. Tantissimi i commenti di chi ha apprezzato la sua scelta e si è complimentato per il suo coraggio nel saper prendere una direzione diversa per se stessa.

Anche su Instagram non è più Suor Cristina

"Per me non è stato facile", torna a raccontare Cristina nel primo post sulla sua nuova pagina social, dopo aver raccontato la sua storia nel salotto di Silvia Toffanin. È in tv che Cristina è voluta tornare per raccontare la sua scelta di vita, la stessa che nel 2014 le aveva dato l'opportunità, tramite il contest musicale di The Voice, di farsi conoscere al grande pubblico. Da quell'esperienza sarebbe derivato un successo del tutto inaspettato e imprevisto. "The Voice ha aperto la strada ad un mio cambiamento di crescita", spiega ancora Cristina ai follower approdati sulla sua pagina. "La paura di deludere mi intrappolava, ma ho avuto il coraggio di chiedere aiuto".

La nuova vita di Cristina Scuccia

Un percorso di conoscenza di se stessa affiancata dal supporto di una psicologa l'ha aiutata a prendere la decisione più giusta per se stessa. Oggi vive in Spagna e lavora come cameriera, ma non ha mai messo da parte la passione per la musica, così come la fede in Dio. La sua decisione di lasciare gli abiti clericali ha coinciso infatti con un percorso di crescita e di sviluppo personale che istintivamente ha voluto seguire: "Dio non l’ho mai messo in discussione", ha spiegato a Verissimo. A starle strette erano le regole e i limiti che quella scelta le imponeva. "Il mio cambiamento evolutivo non era più nel mio abito".