Sabrina Salerno ha finito la radioterapia per il tumore al seno: "Percorso tosto, ma felice di come l'ho vissuto" Sabrina Salerno ha finito il suo percorso di radioterapia, dopo la diagnosi di tumore al seno ricevuta alcuni mesi fa. Su Instagram ha raccontato: "Un percorso tosto, più psicologicamente che fisicamente. Si chiude un cerchio, contenta della mia attitudine positiva".

A cura di Elisabetta Murina

Sabrina Salerno ha finito il suo ciclo di radioterapia."E stato un percorso tosto, più psicologicamente che fisicamente", ha raccontato su Instagram la cantante. Lo scorso settembre aveva annunciato la diagnosi di tumore al seno, scoperta dopo una mammografia di controllo qualche mese prima. "Si chiude un cerchio, sono contenta della mia attitudine positiva", ha poi aggiunto.

Sabrina Salerno ha finito la radioterapia: "Percorso tosto a livello psicologico"

Dopo un mese di sedute, iniziate lo scorso dicembre, il 9 gennaio 2025 Sabrina Salerno è arrivata alla fine del suo ciclo di radioterapia. Un percorso che ha definito "tosto", non tanto a livello di sintomi fisici quanto psicologicamente: "Fisicamente non ho avuto grandi problemi, ma mentalmente l'idea, ogni sera, di pensare a quello che ho avuto mi ha costretto a convivere con questa cosa". La cantante oggi è "contenta di come sono riuscita ad affrontare" il tutto: "Mi sono aggrappata ai commenti positivi, alle persone che ci erano già passate e mi hanno incoraggiato". Una parte del merito anche alla sua attitudine, "che è sempre rimasta positiva nonostante i momenti ovviamente più faticosi e di tristezza".

La diagnosi e l'inizio delle cure

Lo scorso 18 settembre, Sabrina Salerno aveva pubblicato un post su Instagram raccontando di essere pronta a sottoporsi a un'operazione al seno. "Tra poche ore entrerò in sala operatoria per un intervento al seno a causa di un nodulo maligno", aveva raccontato. Dopo la diagnosi ha vissuto "momenti di sconforto profondo", ma ha sempre potuto contare sul supporto del marito Enrico Monti e del figlio Luca Maria, che l'hanno incoraggiata e spinta ad andare avanti. A dicembre l'inizio della radioterapia e il racconto sui social, dove aveva spiegato che la terapia sembrava essere compatibile con la palestra.