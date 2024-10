video suggerito

Romina Carrisi a 9 mesi dal parto: “Non entro nei jeans, come hanno fatto Diletta Leotta e Chiara Nasti?” Romina Carrisi, diventata mamma 9 mesi fa del piccolo Axel Lupo, si chiede come abbiano fatto a rientrare tanto velocemente nella forma fisica di sempre donne come Chiara Nasti e Diletta Leotta. Lo sfogo della figlia di Al Bano: “Non mi capacito”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Stefania Rocco

Romina Carrisi, figlia di Al Bano che 9 mesi fa è diventata madre del piccolo Axel Lupo, si chiede come abbiano fatto donne bellissime come Diletta Leotta e Chiara Nasti a tornare in perfetta forma a poche settimane dal parto. La figlia di Al Bano e Romina Power racconta di stare avendo ancora non poche difficoltà a rientrare nei suoi jeans, difficoltà che ritiene non abbiano sperimentato donne come le due popolarissime citate, capaci di recuperare una forma fisica perfetta in tempi record.

Lo sfogo di Romina Carrisi

“Non entro ancora nei miei jeans”, ha rivelato oggi Romina, rivelando di non essere ancora riuscita a perdere i 9 chili accumulati con la gravidanza, “Oggi ho messo un paio di jeans ma non si chiudono e mi chiedo: Diletta Leotta o Chiara Nasti come cavolo hanno fatto non solo a rientrare nella taglia che avevano ma ad essere ancora più magre di come erano prima di partorire? Io non mi capacito”.

Romina Power: “Sono ingrassata dopo la gravidanza”

Romina ha confidato di avere preso il numero maggiore di chili dopo la nascita del figlio avuto dal compagno Stefano Rastelli, anche per effetto di una sorta di depressione post partum vissuta subito dopo avere dato alla luce il suo bambino: “Posso parlare a nome di tantissime donne che hanno partorito e non riescono a perdere questi chili di troppo. Ma il problema vero è che io ho iniziato ad ingrassare dopo aver partorito, perché ho iniziato a mangiare di tutto. Un po’ per il baby blues, questa depressione post-parto. Quindi mi sono gonfiata, ma mentre prima era bello perché ero incinta, adesso dico ‘sei grassa’”. Quello di Diletta Leotta e Chiara Nasti, tuttavia, non sarebbe un segreto: entrambe hanno rivelato di avere ripreso ad allenarsi a pochissime settimane dal parto, scelta che ha dato a entrambe la spinta necessaria a tornare velocemente in perfetta forma.