Rita Dalla Chiesa attacca Lucarelli e Mariotto a Ballando: "Atteggiamenti intollerabili, la Rai intervenga" Rita Dalla Chiesa attacca Ballando con le stelle, Milly Carlucci che "non prende posizione" contro gli "atteggiamenti intollerabili" di Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto. La vicepresidente dei deputati di Forza Italia ha chiesto che la Rai intervenga. La replica di Bevilacqua: "Dimostra di conoscere bene le priorità del Paese".

A cura di Gaia Martino

Rita Dalla Chiesa con una nota attacca Ballando con le stelle. La vicepresidente dei deputati di Forza Italia ha fatto un appello affinché la "Vigilanza Rai intervenga al più presto su quanto sta accadendo" nel talent show condotto da Milly Carlucci. Dopo il caso Madonia, Dalla Chiesa ha attaccato gli "atteggiamenti narcisistici di alcuni giurati", facendo riferimento a Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto.

Le parole di Rita Dalla Chiesa

"Credo sia opportuno che la Vigilanza Rai intervenga al più presto su quanto sta accadendo a Ballando con le stelle. Sugli intollerabili atteggiamenti narcisistici di alcuni giurati (Lucarelli e Mariotto). Sulla non presa di posizione della padrona di casa. Sui problemi personali dei partecipanti buttati come pasto serale sulle tavole degli italiani che vorrebbero solo rilassarsi". Così inizia la lunga nota della vicepresidente dei deputati di Forza Italia Rita Dalla Chiesa diffusa dopo il caso Madonia, il ballerino che gareggiava con Federica Pellegrini che ha abbandonato il programma dopo lo scontro con Selvaggia Lucarelli. Così ha continuato: "Ballando da anni il programma del sabato sera per le famiglie, costa moltissimo, ha un cast di altissimo livello, con grandi professionisti. Non merita di finire nel tritacarne mediatico per colpa di una giuria (non tutta) incompetente e livorosa". L'attacco contro il programma si è concluso così: "Le persone partecipano per divertirsi, ci mettono la faccia, si rompono costole e si slogano caviglie. Tutto per imparare a ballare. Vanno supportate e non massacrate per vecchie antipatie che hanno il cattivo odore delle vendette personali. La televisione pubblica merita rispetto. Da chi la fa e da chi la guarda".

La replica di Dolores Bevilacqua della commissione di Vigilanza Rai

"Rita Dalla Chiesa dimostra di conoscere bene le priorità del Paese. La parlamentare di Forza Italia, forse in preda alla nostalgia dei tempi in cui era conduttrice di Forum, chiede che la commissione di vigilanza Rai metta sul banco degli imputati i giudici di ‘Ballando con le stelle' Guillermo Mariotto e Selvaggia Lucarelli, con il capo di imputazione di ‘narcisismo'. Milly Carlucci sarebbe invece co-imputata per inerzia. Mancano solo la sigletta iniziale e i sassolini nelle ciotole da mettere sulla bilancia. Ma si rende conto di quanto è assurda questa richiesta in un momento in cui la sua stessa maggioranza sta bloccando i lavori della vigilanza?": così ha replicato l'esponente M5S in commissione di Vigilanza Rai, Dolores Bevilacqua, a Rita Dalla Chiesa. La nota di risposta diffusa in queste ore prosegue così: "Con tutte le priorità che ci sono, dalla riforma del Servizio Pubblico alla questione canone, come fa la Dalla Chiesa a pensare a queste cose? D'altronde parliamo della stessa persona che proprio in commissione di vigilanza si è spesa a difesa di Michele Guardì dopo la pubblicazione delle sue frasi oscene e omofobe, salvo poi scoprire che la stessa figlia lavorava proprio con Guardí. E che per commentare la sconfitta della sua coalizione in Emilia Romagna, si è spinta a dire che gli emiliano-romagnoli "se ne ricorderanno alla prossima alluvione". Questo è il livello che esprime in Parlamento Forza Italia".