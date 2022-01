Renzo Arbore nominato Cavaliere di Gran Croce dal Presidente della Repubblica Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha nominato Renzo Arbore Cavaliere di Gran Croce al Merito della Repubblica Italiana. Il grande showman è un simbolo culturale altissimo per il nostro Paese.

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha nominato Renzo Arbore Cavaliere di Gran Croce al Merito della Repubblica Italiana. Il grande showman è un simbolo culturale altissimo per il nostro Paese. Sono arrivati i complimenti istituzionali del sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi: "Complimenti al caro Renzo Arbore, grande amico di Napoli. Il suo straordinario impegno artistico e sociale ha avuto il giusto riconoscimento nella nomina del Presidente Mattarella a Cavaliere di Gran Croce al merito della Repubblica Italiana". Non è la prima volta che Sergio Mattarella e Renzo Arbore si incontrano. Era già successo nel 2017 alla tenuta presidenziale di Castelporziano in occasione della festa conclusiva delle iniziative di carattere sociale in favore di adulti e minori disabili e di anziani. In quella occasione, Renzo Arbore ha presenziato con l'Orchestra Italiana, eseguendo un mini spettacolo.

Cosa significa essere Cavaliere di Gran Croce

Il titolo di Cavaliere di Gran Croce è una onorificenza cavalleresca di altissimo rango. Questo titolo è stato istituito con la Legge 3 marzo 1951, n.178 ed è il primo fra gli Ordini nazionali ed è destinato a "ricompensare benemerenze acquisite verso la Nazione nel campo delle lettere, delle arti, della economia e nel disimpegno di pubbliche cariche e di attività svolte a fini sociali, filantropici ed umanitari, nonché per lunghi e segnalati servizi nelle carriere civili e militari". Il Presidente della Repubblica è il Capo dell'Ordine. Nel 2021 sono stati 18 i cavalieri nominati da Mattarella, tra questi anche il conduttore televisivo Piero Angela. Tra gli altri cavalieri nominati nel 2021: il presidente francese Emmanuel Macron e sua moglie Brigitte, la scrittrice Edith Bruck, il diplomatico e scrittore italiano Maurizio Serra, la giudice della Corte Costituzionale Emanuela Navarreta.