Ray Liotta avrà una stella sulla Walk of fame, nove mesi dopo la sua scomparsa Ray Liotta avrà una stella sulla Walk of Fame a nove mesi dalla sua scomparsa. L’attore, infatti, è morto lo scorso 26 maggio durante il sonno, mentre era sul set del suo ultimo film.

A cura di Ilaria Costabile

A distanza di nove mesi dalla sua scomparsa, Ray Liotta avrà la sua stella sulla Walk of Fame, un riconoscimento postumo per l'attore di "Quei bravi ragazzi", morto nel sonno all'età di 67 anni, mentre si trovava in Repubblica Dominicana per le riprese del suo ultimo film "Dangerous Waters".

La cerimonia a Hollywood

La cerimonia per il posizionamento della stella si terrà venerdì 24 febbraio e sarà ospitata dalla Camera di commercio di Hollywood, quando nelle sale uscirà il film "Cocaine Bear", ultimo titolo in cui, per l'appunto, appariva l'attore e diretto Elizabeth Banks. A commentare l'evento è Ana Martinez, produttrice della Walk of Fame, che ha dichiarato: "La carriera a tutto tondo di Ray Liotta lo ha reso una triplice minaccia, e purtroppo la sua scomparsa è stata devastante per il mondo dello spettacolo. I personaggi che ha interpretato rimarranno sempre impressi nella storia del cinema di Hollywood". L'attore stava continuando a lavorare attivamente nel mondo del cinema e anche delle serie televisive, tanto che era stato nominato ai Critic's Choice Awards per il suo ruolo nella serie "Black Bird".

La morte improvvisa nel sonno

La sua scomparsa, prematura, è avvenuta lo scorso 26 maggio quando l'attore era intento a portare a termine il suo ultimo lavoro cinematografico. La morte è sopraggiunta nel sonno, per cause naturali, sebbene apparentemente non sembrava che il divo avesse dei problemi di salute. I media americani hanno poi sottolineato che, sin da subito, non c'è stato dubbio sulle cause del decesso dal momento che non erano stati riscontrati elementi che potessero giustificare una morte efferata. Liotta ha lasciato la sua compagna Jacy Nittolo, con la quale si sarebbe dovuto sposare una volta terminata la lavorazione dell'ultimo film, i due si erano conosciuti prima della pandemia e questo incontro era stato davvero importante per il divo, come lui stesso aveva dichiarato in un'intervista a People del 2021.