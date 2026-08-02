Raul Dumitras in ospedale per una miocardite: “Grande spavento, ho sentito un forte dolore al petto”

Raul Dumitras è stato ricoverato in ospedale a Salerno a causa di una miocardite. Il racconto dell’imprenditore: “Io ho una forte fobia per gli ospedali, ma stavolta ci sono corso senza esitare e ho fatto bene”.

Raul Dumitras, ex volto di Temptation Island e del Grande Fratello, ha trascorso l'ultima settimana in ospedale, precisamente al San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona di Salerno, a causa di un malore improvviso accusato durante un viaggio. Secondo la ricostruzione del ragazzo, confermata anche a Fanpage.it da fonti vicine alla struttura, tutto sarebbe cominciato con febbre e mal di gola, ma la diagnosi finale è stata quella di miocardite: "Ho avvertito un forte dolore al petto, ho capito che dovevo fermarmi", ha spiegato il romano. Un compleanno speciale e amaro al tempo stesso, quello di quest'anno, per lui. Arrivato esattamente a due anni da quell'estate 2024 che lo consacrò al grande pubblico della tv.

La corsa in ospedale di Raul Dumitras: "Ho sentito un dolore al petto"

Il malore si è verificato mentre Raul Dumitras era di ritorno da una trasferta in Sicilia. "Stavo già poco bene, avevo mal di gola, placche e febbre alta", ha raccontato. Tuttavia, è durante il tragitto di rientro verso Salerno che la situazione è precipitata ed è proprio lì che è stato ricoverato:

"Ho sentito un forte dolore al petto che ha acceso subito un campanello d’allarme. Il mio corpo mi stava dicendo qualcosa. Io ho una forte fobia per gli ospedali, ma stavolta ci sono corso senza esitare e ho fatto bene.

Sottoposto immediatamente ad accertamenti cardiologici ed esami del sangue, i medici hanno riscontrato un'infiammazione al muscolo cardiaco (una miocardite), scaturita proprio dalle complicazioni dell'infezione febbrile non curata adeguatamente. "Non mi sarei mai aspettato di arrivare al mio compleanno con questo grande spavento. Il mio cuore per fortuna sta bene, ma adesso ci vorrà un po’ di tempo per riprendermi del tutto e tornare a stare bene come prima", ha aggiunto. Ora dovrà osservare un periodo di riposo assoluto. Non è la prima volta che la miocardite colpisce soggetti giovani come Dumitras, che ha solo 26 anni. Fanpage.it ha documentato negli anni i fatti di cronaca relativi a tale condizione, ultimo dei quali quello risalente allo scorso gennaio, quando un giovane di Sapri ha purtroppo perso la vita proprio a causa delle complicazioni dovute a questa infiammazione.

Un compleanno a due anni dalla svolta di Temptation Island

La parentesi ospedaliera arriva in un momento simbolico per il percorso di Dumitras. Quello di quest'anno era il compleanno festeggiato a due anni esatti da quell'estate che ha cambiato per sempre la sua parabola mediatica. Nel luglio del 2024, l'ingresso nel villaggio di Temptation Island insieme all'allora fidanzata Martina De Ioannon lo aveva trasformato in uno dei personaggi più discussi e amati del piccolo schermo. Fanpage.it,a l tempo, sottolineò come il romano fosse una delle "punte di diamante" di quell'edizione. Le sue reazioni passionali, la gelosia mostrata nei falò di confronto e la successiva dignità con cui aveva affrontato la rottura avevano conquistato il favore del pubblico, spalancandogli poco dopo le porte della Casa del Grande Fratello.

Da "fidanzato ferito" a volto social richiesto dai brand, Dumitras ha costruito nell'ultimo anno un'identità autonoma dal gossip. Temptation Island, tuttavia, ha rappresentato per lui un tassello importante anche in questa occasione, visto che gli ha tenuto compagnia durante il periodo di degenza in ospedale. A documentarlo uno scatto che mostra il falò di confronto tra Sabrina Soussi e Giovanni Graziodo trasmesso dalla tv della sua stanza.