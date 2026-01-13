Muore a 17 anni, ipotesi miocardite fulminante: indagati cinque cardiologi a Sapri

Immagine di repertorio

Muore a 17 anni per una probabile miocardite fulminante: sono cinque i cardiologi che nelle scorse ore sono stati iscritti nel registro degli indagati dalla Procura della Repubblica di Lagonegro per il decesso del giovane. Tra questi, anche il primario del reparto di Cardiologia dell’ospedale “Immacolata” di Sapri. Caro, 17 anni, originario di Torre Orsaia, era deceduto nei giorni scorsi dopo un improvviso aggravarsi delle sue condizioni di salute: l'ipotesi, non confermata, è quella di una miocardite fulminante, ma prima di sciogliere ogni dubbia bisognerà attendere gli esiti degli esami autoptici, chiamati a fare piena luce sulle cause effettive di questo decesso improvviso.

L'iscrizione dei cinque cardiologi nel registro degli indagati rappresenta, comunque, un atto dovuto: servirà infatti a consentire lo svolgimento degli accertamenti tecnici irripetibili e a garantire il pieno contraddittorio tra le parti coinvolte. Gli inquirenti sono al lavoro per ricostruire tutta la vicenda, compreso il percorso clinico del ragazzo, le cure ricevute, le procedure e le tempistiche dei sanitari durante le fasi di ricovero. Solo dopo sarà più chiaro cosa sia accaduto.

"L’Amministrazione comunale di Camerota esprime il più profondo cordoglio per la prematura e dolorosa scomparsa di Carlo, giovane vita spezzata troppo presto", si legge in una nota del Comune, che aggiunge: "In questo momento di immenso dolore, il Comune di Camerota si stringe con affetto e partecipazione al papà, alla mamma e al fratello, condividendo il loro strazio e manifestando la più sincera vicinanza umana e istituzionale. La perdita di un figlio è una ferita che non conosce parole né tempo. Per onorare la memoria di Carlo e testimoniare la vicinanza dell’intera comunità, nel giorno dei funerali sarà proclamato il lutto cittadino, così come disposto dal sindaco. L’intera comunità di Camerota si unisce al dolore che ha colpito la famiglia e la comunità di Torre Orsaia, nel ricordo di un ragazzo che lascia un vuoto profondo. Alla famiglia, agli amici e a quanti hanno voluto bene a Carlo, giunga l’abbraccio silenzioso e commosso di tutta Camerota".