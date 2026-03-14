Raul Dumitras al GF Vip parla di Martina De Ioannon: “Ero innamorato, feci un casino per lei”

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello Vip 2026 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Raul Dumitras ha iniziato in anticipo la sua avventura al Grande Fratello Vip. Ieri, venerdì 13 marzo, la casa di Cinecittà ha aperto le sue porte a quattro concorrenti che hanno fatto il loro ingresso dal giardino, dove hanno trascorso la prima notte, vista la novità dell'"Open House". Tra questi anche il romano che già ieri sera ha iniziato a raccontarsi con i suoi nuovi inquilini, Ibiza Altea, Adriana Volpe e Renato Biancardi. Ha ricordato la sua prima esperienza televisiva, a Temptation Island, che gli ha permesso di farsi conoscere dal grande pubblico. Gli appassionati dei reality ricorderanno il percorso di Dumitras nel villaggio dei sentimenti: partecipò con la sua ex fidanzata, Martina De Ioannon, che preferì il tentatore Carlo Marini a lui a fine esperienza. Durante la permanenza nel programma e davanti alle immagini della sua ex con il single, Raul ha avuto diversi attacchi d'ira: li ha ricordati al GF Vip spiegando il motivo dei suoi gesti.

"Ho fatto il panico, feci un casino, ho sfondato il villaggio. Entrai con la mia ex e le cose non andarono benissimo" ha raccontato Raul Dumitras a Renato Biancardi, spiegando che dietro la sua ira, c'era un sentimento profondo nei confronti della sua ex Martina De Ioannon. "Ero tanto innamorato quando entrai lì. Sfondai tutto". Poi ha scherzato: "In questi giorni (prima di entrare nella casa, ndr) mi hanno detto "In bocca al lupo, spacca tutto". Non il miglior consiglio".

Nonostante l'epilogo della sua storia d'amore, Temptation Island resta il trampolino di lancio che ha permesso a Raul Dumitras di farsi spazio nel mondo dello spettacolo. Il rapporto con Martina De Ioannon però non è mai stato recuperato. Stando a quanto rivelato dall'influencer esperto del pettegolezzo online Amedeo Venza, il romano avrebbe fatto una richiesta piuttosto chiara alla produzione prima di fare il suo ingresso nella casa di Cinecittà. Vorrebbe evitare qualsiasi coinvolgimento diretto della sua ex, oggi fidanzata con Gianmarco Steri, durante la sua esperienza nel reality per fare in modo che la sua partecipazione al programma non si trasformi in un'occasione di visibilità per lei.