Il GF Vip inizia con 4 concorrenti, Blasi: “Dormiranno in giardino, per loro solo un bagno chimico”

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Quattro concorrenti della nuova edizione del Grande Fratello Vip hanno dato il via alla loro avventura nel reality oggi. Nonostante il programma inizi ufficialmente martedì 17 marzo, in prima serata su Canale5, gli autori hanno pensato a una nuova modalità di ingresso per alcuni protagonisti della nuova edizione. Adriana Volpe, Raul Dumitras, Ibiza Altea e Renato Biancardi iniziano oggi il loro percorso nella casa, ma per stanotte dormiranno nel giardino della Casa. Lo ha rivelato in anteprima Ilary Blasi, in collegamento dal confessionale con Gianluigi Nuzzi a Dentro La Notizia: "La porta rossa si apre martedì 17 marzo. Loro entreranno dal giardino, e rimarranno lì per una notte. Non lo sanno. Gli daremo una tenda, tipo campeggio, con un bagno chimico". "Come la casa nel bosco? Roba da pazzi", ha commentato Nuzzi prima di mostrare al pubblico televisivo il primo ingresso, quello di Adriana Volpe, seguito dagli altri concorrenti scelti per la partenza inedita.

L'ingresso dei primi quattro concorrenti

Adriana Volpe e Renato Biancardi sono stati i primi concorrenti a entrare nella casa del Grande Fratello Vip, ma non attraverso la porta rossa, come anticipato da Ilary Blasi. La Volpe, la prima a mettere piede in giardino, ha aperto il mega pacco regalo presente al centro della scena e così ha scoperto che stanotte, insieme agli altri inquilini, dormirà in tenda. "Sarà tipo campeggio, quindi? Dove andremo in bagno?". Dopo aver abbracciato l'influencer napoletano, insieme hanno accolto gli altri due inquilini, Raul Dumitras e Ibiza Altea, completando la squadra scelta per dare il via al reality.

Dopo aver realizzato la loro partenza come concorrenti del reality, si sono messi all'opera per dare vita al loro campeggio.

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Ilary Blasi: "Per loro c'è una tenda e un bagno chimico"

Intervistata da Gianluigi Nuzzi a Dentro la notizia, Ilary Blasi ha spiegato che per i quattro concorrenti è stato installato un bagno chimico: "Sta un po' fuori dall'area del giardino, proprio al centro del giardino non sarebbe stato carino. Abbiamo cercato di creare un po' di privacy. Ci sarà una tendina e dentro ogni tendina andrà il concorrente con la sua tenda. Cosa mangeranno? Non lo so", ha dichiarato la conduttrice. Il programma in onda nel pomeriggio di Canale5 si è chiuso con le immagini dalla casa, con i quattro concorrenti impegnati a montare le loro tende.