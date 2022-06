Philip Baker Hall è morto, fu attore in “The Truman Show” e “Boogie Nights” Grandi ruoli in “Boogie Nights” e in “The Truman Show”. Aveva recitato anche in “Magnolia” e in due sit-com popolari come “Seinfeld” e “Modern Family.

Un grande caratterista è scomparso nella giornata ieri. Parliamo di Philip Baker Hall, famoso per i ruoli del ‘cattivo', in particolare in "Boogie Nights" e in "The Truman Show". Aveva recitato anche in "Magnolia" e in due sit-com popolari come "Seinfeld" e "Modern Family". L'attore, come dichiarato dalla famiglia, è morto domenica 12 giugno all'età di 90 anni. Si legge nel comunicato che l'attore è morto "tranquillamente a casa sua, a Glendale, in California, circondato dall'amore della sua famiglia". Philip Baker Hall lascia sua moglie, suo fratello, quattro figlie e quattro nipoti.

Chi era Philip Baker Hall

Philip Baker Hall era nato a Toledo, in Ohio, il 10 settembre 1931. Aveva cominciato la sua carriera nell'esercito, nelle vesti di traduttore in Germania. All'età di 40 anni si dedica alla recitazione senza mai più fermarsi. Risulta non accreditato in "Zabriskie Point" di Michelangelo Antonioni. Ha partecipato ai grandi telefilm degli anni '80: "Mash", "Una famiglia americana, "Quincy", "Seinfeld", "Miami vice", "West Wing", "La signora in giallo", "Modern Family". Nel 202o, l'ultima serie tv: "Messiah". I lungometraggi: "Sydney", "Boogie Nights", "Magnolia", "The Truman Show". E ancora: "Il talento di Mr. Ripley", "The insider", "Dogville", "Una settimana da Dio", "Zodiac" e "Argo".

Philip Baker Hall in "Magnolia"

Diretto dai grandi registi

Philip Baker Hall era uno degli attori preferiti di Robert Altman: fu Richard Nixon in una pièce teatrale e fu anche diretto da lui in "Secret Honor". Gus Van Sant lo diresse nel remake di "Psycho". Fu diretto da Michael Mann, da William Friedkin, Lars Von Trier gli affidò un ruolo di primo piano in "Dogville", così come David Fincher per "Zodiac". Gli ultimi due film di Philip Baker Hall sono stati "Person to person" e "Un'adorabile nemica" con Shirley MacLaine e Amanda Seyfried.