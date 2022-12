Perché Chiara Ferragni ha un cerotto sul braccio: “Ho tolto un neo, in famiglia ho casi di melanomi” In un video pubblicato sul suo profilo TikTok, Chiara Ferragni ha spiegato perché ha un cerotto bianco sul braccio. In via precauzionale, l’influencer ha tolto un neo che negli ultimi 6 mesi aveva leggermente cambiato colore: “Ho familiarità purtroppo con melanomi, questo neo è stato meglio toglierlo”.

A cura di Elisabetta Murina

É da ormai due settimane che Chiara Ferragni si mostra ai suoi milioni di follower con un cerotto bianco sul braccio. In molti hanno iniziato a chiedersi il motivo, provando a dare ogni tipo di spiegazione, dal tentativo di coprire un nuovo tatuaggio a un metodo anticoncezionale. Ora a fare chiarezza è la stessa influencer in un video pubblicato sul suo profilo TikTok.

Chiara Ferragni con un cerotto sul braccio, il motivo

Chiara Ferragni ha un cerotto sul braccio perché circa due settimane fa ha tolto un neo, che negli ultimi mesi aveva cambiato colore e che con il tempo avrebbe potuto trasformarsi in un tumore della pelle. "Una volta ogni 6 mesi faccio la visita dei nei perché ho familiarità purtroppo con melanomi, quindi li controllo molto spesso", ha spiegato l'influencer. La rimozione del neo in questo caso è avvenuta in via precauzionale, per evitare di correre rischi più grande in futuro: "Questo neo sul braccio, rispetto a sei mesi fa, era leggermente cambiamento di colore, quindi per precauzione è stato meglio toglierlo. Per fortuna è arrivato il risultato dell'istologico ed è tutto ok".

Le ipotesi dei follower sul cerotto di Chiara Ferragni

Prima che arrivasse la spiegazione ufficiale da parte della diretta interessata, i follower hanno commentato con ogni ipotesi possibile la presenza del cerotto sul braccio. Secondo alcuni si trattava di "una nuova moda", quindi una sorta di accessorio estetico che però aveva alcun tipo di fine medico. Per altri invece poteva nascondere un "nuovo tatuaggio" o una "piccola ferita". Tra le varie ipotesi poi anche quella corretta, di rimozione di un neo, che si mescolava al cerotto anticoncezionale in alternativa alla pillola. L'influencer si è mostrata in diverse occasioni con il cerotto sul braccio nelle ultime settimane, dalla final di X Factor insieme al marito Fedez al viaggio fatto di recente a Parigi.