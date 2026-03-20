Peppe Iodice a Non è la Tv: “Alla prima del mio film le sale sold out. Mammucari? Non l’ho sentito”

Peppe Iodice è intervenuto in diretta a Non è al Tv, il format Youtube di Fanpage, dove ha commentato il debutto di Mi batte il Corazon, il suo primo film da protagonista. Il comico napoletano è entusiasta e glissa sulla questione Teo Mammucari da Mara Venier.

Peppe Iodice interviene in diretta a Non è la Tv, il format Youtube di Fanpage dove si raccontano i fatti salienti del mondo dello spettacolo, raccontando retroscena, notizie e lasciando spazio anche ai commenti su quanto accade dentro e fuori il piccolo schermo. Dopo l'ospitata a Domenica In per presentare il suo film, finita con un momento piuttosto imbarazzante legato all'infelice exploit di Teo Mammucari, il comico napoletano a telefono col collega Gennaro Marco Duello, racconta il debutto del suo primo film da protagonista Mi batte il Corazon, presentato proprio nel salotto di Mara Venier.

Peppe Iodice a Non è la Tv: "Voglio godermi questo momento"

Il comico napoletano risponde alla telefonata con un certo entusiasmo, dopo aver presentato la sua prima opera da protagonista, di cui va particolarmente fiero, diretto da Francesco Prisco. Iodice, quindi, commenta: "La notizia è che in tutte le sale in cui è stato proiettato, Mi batte il Corazon oggi, sono sold out" e Duello incalza dicendo: "Diversamente da quanto detto da Teo Mammucari" che, infatti, aveva esordito dicendo che il comico non facesse ridere nessuno. In realtà, le premesse sembra siano totalmente diverse: "Sono reduce da otto sale in cui ho fatto i saluti, hanno raddoppiato e triplicato le sale, è solo affetto, perché il film deve essere ancora visto, quindi veramente sono lusingato da questo amore" e aggiunge: "Mi hanno detto che c'è stato qualcuno che l'ha visto sia alle sei che alle otto, una cosa incredibile". Arriva, poi, la domanda di Grazia Sambruna che chiede se avesse invitato il comico romano alla prima del film e Iodice cerca di aprire una nuova polemica dicendo: "Non ho avuto occasione. Io direi godiamoci, mi godo questo giorno memorabile, meraviglioso, sperando che domani e dopodomani sia ancora così".

Peppe Iodice sarà di nuovo a Domenica In

Intanto, il comico sarà nuovamente nello studio della trasmissione domenicale di Rai1, dove Mara Venier ha voluto invitarlo nuovamente a seguito dello spiacevole momento della scorsa ospitata. Iodice non aveva commentato la vicenda e, infatti, subito dopo la puntata aveva dichiarato di non voler parlare di quanto accaduto, aggiungendo: "Mi rimane solo l'affetto di Mara Venier". Da considerare che il chiacchiericcio alimentato dalla battuta di Mammucari potrebbe, invece, aver incentivato la presenza nelle sale del pubblico, invogliato a vedere il debutto del comico da protagonista.