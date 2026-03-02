Peppe Iodice: “Milly, scegli me per Ballando”. E su Corona: “La spalla perfetta, mi diverto da morire”

Peppe Iodice a Non è la TV lancia un appello a Milly Carlucci per Ballando e difende Corona: “Una delle spalle migliori con cui abbia lavorato”. Rifiutata l’Isola: “Divento antipatico senza cibo”.

Peppe Iodice ha trasformato la sua ospitata a Non è la TV, il format di Fanpage.it condotto da Andrea Parrella, Stefania Rocco, Grazia Sambruna e Gennaro Marco Duello, in una dichiarazione d'intenti televisivi. E in una difesa appassionata di Fabrizio Corona che ha il sapore della provocazione.

Intervenuto nel blocco dedicato alla "egemonia culturale napoletana", per commentare insieme a Francesco Paolantoni la vittoria di Sal Da Vinci a Sanremo e l'investitura di Stefano De Martino a conduttore e direttore artistico dell'edizione del prossimo anno, Iodice si è anche raccontato tra scelte professionali e rapporti personali.

L'appello a Milly Carlucci (e il rifiuto all'Isola)

"Parteciperei volentieri a Ballando con le stelle. Quello è un bel programma. Magari se possiamo mettere una buona parola con Milly Carlucci. Faccio un appello, scegli me, grazie Milly." L'attore napoletano non nasconde il desiderio di mettersi in gioco nel programma di Rai 1, usando il format di Fanpage per lanciare un messaggio diretto alla conduttrice.

Una scelta che si spiega anche per contrasto. Perché se Ballando rappresenta il sogno, l'Isola dei Famosi è l'incubo da evitare a tutti i costi. "Ho rifiutato", ha dichiarato senza giri di parole. "Soldi? Non siamo arrivati a quello, mi sono alzato prima dal tavolo delle trattative."

La motivazione è disarmante nella sua sincerità: "Io se il letto non è comodo, se la doccia non funziona in un albergo, scendo e mi lamento. Io se non mangio e non dormo divento antipatico. Non sopporterei di buttarmi dall'elicottero."

Corona, la spalla perfetta che fa discutere

Ma è sul tema Fabrizio Corona che Iodice ha scelto di non fare passi indietro. L'ex re dei paparazzi è stato ospite più volte al Peppy Night, lo show che il comico conduce su Canale 21, e questo ha inevitabilmente sollevato qualche sopracciglio.

"Se ho perso qualche amico dopo averlo ospitato? Non so se dalle parti di Milano sono stati contenti, ma che io sappia no", ha risposto e va anche oltre: "Con Fabrizio mi diverto da morire, per me è una delle spalle migliori con cui io abbia mai lavorato. Lui mi serve degli assist perfetti e mi diverto tantissimo."

Peppe Iodice continua la sua stagione alla guida del Peppy Night e si prepara al debutto cinematografico. Dal 19 marzo sarà nelle sale con Mi batte il corazon, il suo primo film da protagonista.