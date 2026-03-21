Max Giusti: “Mi piacerebbe fare un film, poi vado a presentarlo da Mara Venier con Teo Mammucari”

Max Giusti, ospite a TvTalk, parlando dei suoi desideri lavorativi ipotizza l’idea di fare un film e cita il caso della settimana: la battuta di Teo Mammucari a Peppe Iodice che, di fatto, è stata una gran bella promozione.

Ospite di TvTalk, il programma di Rai3 dedicato alla televisione condotto da Mia Ceran, è stato Max Giusti. Il conduttore e comico, al timone della nuova edizione di Scherzi a Parte su Canale 5, ha risposto anche ad alcune domande arrivategli da parte di pubblico e analisti, come è prassi della trasmissione. Nel rispondere ha citato anche uno dei casi più chiacchierati della settimana, quello della battuta evidentemente mal riuscita di Teo Mammucari a Peppe Iodice, ospite da Mara Venier per presentare il suo primo film da protagonista.

Max Giusti e la battuta su Teo Mammucari e Peppe Iodice

Conduttore, ma anche comico, come dimostrano le imitazioni ormai diventate cult, tra le più recenti figura anche quella ad Aurelio De Laurentiis, in realtà Max Giusti vanta anche un passato da attore. La domanda che, infatti, gli viene posta ha a che fare proprio con la possibilità di tornare sul set di una fiction di successo, ad esempio come Distretto di Polizia di cui è stato tra i protagonisti:

Distretto di Polizia sì, mi piacerebbe tantissimo, perché potevi sgommare con le macchine, sfondarle, non c'è lo stunt se vuoi, quindi bellissimo. Però per una fiction aspetterei, perché anche se sono tanti mesi di lavoro serrato, mi sveglio alle 8:50 più o meno.

Giusti, soffermandosi ancora un attimo sul quesito, svela quale sarebbe un suo desiderio, scherzando anche sulla possibilità che sia proprio il patron del Napoli a produrlo: "Lo sai che farei? Non una fiction, ma mi piacerebbe fare un film. Magari con De Laurentiis?". La vena comica emerge con sagacia e infatti Max Giusti non esita a menzionare il fatto della settimana, ovvero quanto è accaduto nello studio di Domenica In a Peppe Iodice: "Poi appena esce il mio film, sai che faccio? Vado a fare la promozione da Mara Venier con Teo Mammucari". Lo studio scoppia in una fragorosa risata.

Il film di Peppe Iodice secondo al box office

Intanto, il chiacchiericcio nato attorno alla battuta infelice di Teo Mammucari rivolta al comico napoletano si è rivelata funzionale per Peppe Iodice. Nelle sale, infatti, è arrivato il suo primo film da protagonista, ovvero Mi batte il corazon, che era andato a presentare proprio da Mara Venier. La commedia, a pochi giorni dall'uscita, è seconda al box office italiano, nel giorno del debutto è addirittura primo per incassi in Italia. D'altra parte, stesso Iodice l'aveva confermato ai microfoni di Non è la Tv, il format Youtube di Fanpage, in cui aveva dichiarato che le sale in cui era stato proiettato il film erano sold out. Insomma, pur sostenendo che non avrebbe fatto ridere nessuno, Mammucari ha involontariamente fatto una super promozione all'esordio cinematografico del collega.