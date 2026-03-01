Stefano De Martino conduttore di Sanremo 2027, Paolantoni: “Era un segreto, emozionato perché pensava al papà”

Francesco Paolantoni commenta a Non è la tv l’annuncio di Stefano De Martino alla guida di Sanremo 2027: “Ha tenuto il segreto ed era emozionato, pensava al padre”. E confessa: “Al Festival porterà i suoi, un po’ di nepotismo è sano”.

“L’anno prossimo sarò sicuramente a Sanremo a sostenere il mio amico fraterno”. Ospite della puntata del 1° marzo di Non è la tv, il format condotto da Andrea Parrella con Gennaro Marco Duello e Grazia Sambruna trasmesso sul canale YouTube di Fanpage.it, Francesco Paolantoni commenta l’annuncio di Stefano De Martino come prossimo conduttore del Festival di Sanremo 2027.

Paolantoni racconta di averlo incontrato poco dopo l’ufficialità: “È venuto a salutare Fabio Fazio e ci siamo visti. Ieri sera era molto emozionato. Probabilmente stava pensando al papà. E poi era una notizia. È la prima volta in assoluto che si annuncia il conduttore dell’anno successivo”. Sull’effetto sorpresa, però, l’attore ammette che l’ipotesi circolasse già: “Non sapevo nulla ma lo immaginavo perché non c’erano alternative per la Rai. O chiudevano Sanremo, o chiamavano De Martino”. I due si erano visti la settimana precedente per registrare Stasera tutto è possibile, ma il diretto interessato non si era lasciato sfuggire nulla: “Sapevamo tutti che sarebbe accaduto ma non avevamo la certezza. Stefano ha tenuto il segreto”.

Paolantoni a Sanremo: “Stefano si porterà i suoi”

Quanto al Festival che verrà, Paolantoni esclude contaminazioni con il varietà di Rai2 che De Martino conduce: “Sicuramente su quel palco non si farà Stasera tutto è possibile”. Ma lascia intendere che una chiamata potrebbe arrivare: “Napoli è la capitale della cultura, c’è una giusta egemonia napoletana, è dovuta. Com’è giusto un po’ di nepotismo, ognuno si porta i suoi. Probabilmente Stefano ci chiederà di fare qualcosina”.

Peppe Iodice: "De Martino ha una visione prodigiosa di questa professione"

A difendere De Martino dalle critiche sull’età è Peppe Iodice, altro amico del conduttore napoletano: “Ha 37 anni ma ha una lungimiranza, una lucidità, una visione di questa professione che è incredibile, prodigiosa. Gli criticano il fatto di non avere esperienza ma è uno che si applica, studia”. Paolantoni concorda: “Ha un anno per prepararsi e lo farà bene. Noi a differenza sua abbiamo sempre improvvisato. Lui, invece, è uno ligio al dovere”.

Infine, il ritratto più personale: “Quando la telecamera si spegne, Stefano è uguale. Ha sicuramente dei difetti ma li nasconde benissimo. È un bel ragazzo, ha un fortissimo appeal ma non l’ho mai visto atteggiarsi. Ci stiamo ore e ore insieme ed è sempre uno di noi, ha una saggezza naturale”.