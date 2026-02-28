Stefano De Martino nella finale di Sanremo 2026 per passaggio di consegne con Carlo Conti: “Non gli lascio un pacco”

Stasera Carlo Conti annuncerà chi sarà il conduttore di Festival di Sanremo 2027. Si vocifera che Stefano De Martino sia pronto a salire sul palco per il passaggio di consegne, in attesa che arrivi la scaletta con qualche indicazione in più o conferma definitiva.

"La possibilità che il conduttore di ‘Affari Tuoi' si affacci all'Ariston è concreta", riporta l'Adn. Il suo nome è stato fatto quasi ogni giorno negli ambienti vicino l'Ariston e sembra che ormai sia arrivato il momento di svelare questo segreto di Pulcinella. Al fianco di De Martino, nella veste di direttore artistico, dovrebbe esserci Fabrizio Ferraguzzo, attuale manager dei Maneskin.

Di fatto, in questo modo si tornerà a sdoppiare conduttore e direttore artistico, dando il via a una nuova era del Festival. Un grosso punto e a capo che forse avrà bisogno di qualche paracadute, che si vocifera potrà essere la presenza di un volto rassicurante Rai come Antonella Clerici. Lei, che ha già fatto da Cicerone in quel di Viale Mazzini ad Alessandro Cattelan quando stava muovendo i primi passi nella tv di Stato, potrebbe tornare a prendere la mano di De Martino per questo battesimo di fuoco.

Se ne dicono alcune, tante sarebbe pretenzioso, ma nessuna ha trovato conferma fino a oggi. Bisognerà attendere annunci ufficiali come quello di stasera per iniziare ad avere una visione, più che una visuale ampia sul futuro. Ciò che è certo è che Carlo Conti conclude qui il suo ciclo a Sanremo e prende una pausa dalla Riviera. Ci scherza su oggi in conferenza, depistando i giornalisti con un "Potrei anche restare", per poi aggiungere: "È un Festival in salute, cresce di sera in sera, non lascio un ‘pacco' al futuro direttore artistico del Festival di Sanremo". Tra tanti termini possibili ha utilizzato proprio pacco.