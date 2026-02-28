Eventi e Festival
video suggerito
video suggerito
Festival di Sanremo 2026

Stefano De Martino nella finale di Sanremo 2026 per passaggio di consegne con Carlo Conti: “Non gli lascio un pacco”

Stasera Carlo Conti annuncerà chi sarà il conduttore di Festival di Sanremo 2027. Si vocifera che Stefano De Martino sia pronto a salire sul palco per il passaggio di consegne, in attesa che arrivi la scaletta con qualche indicazione in più o conferma definitiva.
Il modo più veloce per leggere Fanpage.it? Sbloccalo su Google.
A cura di Eleonora D'Amore
0 CONDIVISIONI
Immagine
Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su
Festival di Sanremo 2026

Stasera Carlo Conti annuncerà chi sarà il conduttore di Festival di Sanremo 2027. Si vocifera che Stefano De Martino sia pronto a salire sul palco per il passaggio di consegne, in attesa che arrivi la scaletta con qualche indicazione in più o conferma definitiva.

"La possibilità che il conduttore di ‘Affari Tuoi' si affacci all'Ariston è concreta", riporta l'Adn. Il suo nome è stato fatto quasi ogni giorno negli ambienti vicino l'Ariston e sembra che ormai sia arrivato il momento di svelare questo segreto di Pulcinella. Al fianco di De Martino, nella veste di direttore artistico, dovrebbe esserci Fabrizio Ferraguzzo, attuale manager dei Maneskin. 

Immagine

Di fatto, in questo modo si tornerà a sdoppiare conduttore e direttore artistico, dando il via a una nuova era del Festival. Un grosso punto e a capo che forse avrà bisogno di qualche paracadute, che si vocifera potrà essere la presenza di un volto rassicurante Rai come Antonella Clerici. Lei, che ha già fatto da Cicerone in quel di Viale Mazzini ad Alessandro Cattelan quando stava muovendo i primi passi nella tv di Stato, potrebbe tornare a prendere la mano di De Martino per questo battesimo di fuoco.

Leggi anche
Belén Rodriguez brilla a Sanremo con la giarrettiera di diamanti (che in realtà era un bracciale)

Se ne dicono alcune, tante sarebbe pretenzioso, ma nessuna ha trovato conferma fino a oggi. Bisognerà attendere annunci ufficiali come quello di stasera per iniziare ad avere una visione, più che una visuale ampia sul futuro. Ciò che è certo è che Carlo Conti conclude qui il suo ciclo a Sanremo e prende una pausa dalla Riviera. Ci scherza su oggi in conferenza, depistando i giornalisti con un "Potrei anche restare", per poi aggiungere: "È un Festival in salute, cresce di sera in sera, non lascio un ‘pacco' al futuro direttore artistico del Festival di Sanremo". Tra tanti termini possibili ha utilizzato proprio pacco. 

Eventi e Festival
0 CONDIVISIONI
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Eventi e Festival
api url views