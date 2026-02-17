Sanremo 2027 sembra già deciso: il conduttore sarà Stefano De Martino

Incassato il no da Carlo Conti per un rinnovo last minute, l’amministratore delegato della Rai Rossi ha già scelto su chi puntare per la conduzione di Sanremo 2027: è Stefano De Martino. Con lui, il manager dei Maneskin come direttore artistico.

Carlo Conti ha detto no al rinnovo. E adesso la Rai deve reinventarsi, di nuovo, il Festival di Sanremo. Solo che — mentre dentro viale Mazzini si agitano anime diverse e nel mondo della discografia circolano nomi e contronomi, ma soprattutto mentre il Sanremo 2026 ancora deve iniziare — l'amministratore delegato Giampaolo Rossi avrebbe già chiuso la partita nella sua testa. Il conduttore di Sanremo 2027 sarà Stefano De Martino.

La scelta di De Martino direttamente da parte di Rossi

A rivelarlo è Giuseppe Candela per Dagospia. Il giornalista apre una serie di scenari e snocciola tutti i nomi che partecipano al valzer delle candidature. C'è una fetta della Rai che vorrebbe riportare Amadeus all'Ariston, un'operazione che piacerebbe soprattutto ai discografici. C'è poi chi spinge per Antonella Clerici, garanzia di popolarità trasversale e di un rapporto con il pubblico costruito in trent'anni di televisione. Ma si tratta solamente di voci e di ipotesi, mentre la strada più concreta pare portare al nome di Stefano De Martino. La decisione sarebbe proprio dell'amministrato delegato della Rai.

Perché scegliere Stefano De Martino

Stefano De Martino è il volto televisivo del momento e gode di una stima trasversale, da parte di tutte le anime della Rai. In un Festival che potrebbe cadere nel pieno della campagna elettorale per le politiche, portare all'Ariston un conduttore percepito come politicamente neutro e gradito a tutti ha una logica win-win. Il vero colpo a sorpresa, però, sarebbe un altro: la scelta di Fabrizio Ferraguzzo come direttore artistico. Stefano De Martino, quindi, sarebbe libero dal peso di dover svolgere anche il ruolo di direttore artistico. Al suo fianco ci sarà l'attuale manager dei Maneskin, una delle professionalità più influenti della scena musicale italiana degli ultimi anni. Andrà proprio così? Chi vivrà, come al solito, vedrà.