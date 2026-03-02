spettacolo
Stefano De Martino: “A Sanremo commosso dallo sguardo paterno di Carlo Conti, è una persona eccezionale”

Ospite al Tg1, Stefano De Martino parla per la prima volta del suo di Sanremo, quello che condurrà nel 2027. Il ringraziamento a Carlo Conti, l’emozione dell’annuncio all’Ariston e le prime idee sul suo festival.
A cura di Andrea Parrella
Immagine

Stefano De Martino parla per la prima volta del Festival di Sanremo che sarà, dopo l'investitura di Carlo Conti all'Ariston dello scorso sabato come conduttore e direttore artistico della prossima edizione. Ospite del Tg1, De Martino ha raccontato le emozioni di quel momento: "L'emozione mi ha preso in modo inaspettato, sono arrivato all'Ariston in modo un po' rocambolesco e quando Carlo mi ha chiamato, un po' lo sguardo paterno di lui e un po' l'affetto dell'Ariston mi hanno preso alla sprovvista". 

L'emozione di De Martino all'annuncio di Carlo Conti

De Martino ha aggiunto un pensiero proprio per il conduttore che ha voluto riservargli uno spazio nel corso della finale, annunciando il suo compito futuro: "Voglio ringraziare la Rai e Carlo. Questo gesto di generosità è un ricordo che porterò sempre nel cuore con affetto. Un grande professionista e una persona eccezionale". 

Le nuove idee di De Martino sul suo Sanremo

Ma ora testa al suo Sanremo: "Sto iniziando a pedalare, questa è la fase di studio, ho comprato tutte le enciclopedie, perché in 76 c'è uno spaccato dell'Italia, tutti i cambiamenti subiti negli anni. Per scrivere una nuova pagina, bisogna conoscere le precedenti". De Martino si prepara alla grande responsabilità: "È un qualcosa che prendo con entusiasmo ed energia. Ora si prendono le prime decisioni su cose che hanno una gestazione più lunga. Appena ho qualcosa da dire passo da lì. Ci vorrà un po' di tempo, ma lo prometto". 

Ma ora non si può non pensare anche alla ripartenza di Affari Tuoi dopo una settimana di pausa proprio per Sanremo, e all'ingresso delle nuove canzoni nella colonna sonora del programma: "Come possiamo noi, di Affari Tuoi, che siamo playlist degli italiani tutte le sere, sottrarci? Sal Da Vinci è entrato di diritto nella nostra playlist e diventerà il balletto delle prossime puntate". 

