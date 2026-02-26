“Stefano De Martino è un grande showman è pronto per Sanremo”, Conti sull’endorsement: “Non sono offeso”

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Festival di Sanremo 2026 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Stefano De Martino è l'uomo della Rai, e questo ormai è chiaro. Il giovane conduttore si sta facendo strada nei meandri della tv, conquistando prime serate, access e chi più ne ha più ne metta. Da ballerino a showman il passo è stato più che veloce e più di un addetto ai lavori ne riconosce il talento. Anche dal versante politico, però, non mancano voci a favore, come quella di Giancarlo Mazzi, sottosegretario alla Cultura che per anni è stato direttore artistico del Festival di Sanremo.

Il sottosegretario alla cultura Mazzi su Stefano De Martino

Sulle pagine del Corriere della Sera, infatti, appare una dichiarazione di Mazzi che fa chiaramente il suo endorsement al conduttore di Affari Tuoi, dimostrandogli una certa stima professionale e riconoscendogli delle doti che lo renderebbero uno dei nomi su cui puntare in futuro, anche per Sanremo. Il sottosegretario alla cultura, infatti, dice:

Un giorno sono andato a vedere lo spettacolo di Stefano De Martino: è sorprendente. Siamo abituati a vederlo quando conduce Affari Tuoi e siamo convinti che sia un conduttore. Secondo me lui è un grande showman e penso che se la Rai dovesse decidere per De Martino e De Martino dovesse accettare, sarebbe forse il primo caso in cui potremmo avere un conduttore, direttore artistico e uno showman insieme: non è mai accaduto nella storia di Sanremo.

Il commento di Carlo Conti

Sulla questione è intervenuto anche Carlo Conti. Nella conferenza stampa di presentazione della terza serata, dal Roof del Teatro Ariston di Sanremo, l'attuale conduttore e direttore artistico del Festival ha commentato questo riconoscimento da parte di Mazzi al giovane De Martino e ha detto candidamente: "Non mi sento offeso. Anzi, io l'ho confermato, sono stato molto chiaro con l'azienda, come sempre, e questo sarà il mio ultimo Festival, soprattutto in questa veste". A quanto pare, quindi, non resta che cedere il testimone.