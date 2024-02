Paul D’Amato è morto a 74 anni: l’attore di Slap Shot lottava da anni contro una rara malattia È morto Paul D’Amato, l’attore di Slap Shot lottava da anni contro la paralisi sopranucleare progressiva, una rara malattia degenerativa del sistema nervoso. L’annuncio della scomparsa arriva dalla compagna Marina Re che all’Hollywood Reporter lo ha ricordato: “Era un uomo meraviglioso e dolce, ha combattuto duramente”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

È morto Paul D'Amato, l'attore noto per aver interpretato Tim Dr Hook McCracken nel film sull'hockey del 1977 Slap Shot, a 74 anni. A diffondere la notizia la compagna, l'attrice Marina Re, all'Hollywood Reporter che fa sapere che l'attore è morto lo scorso lunedì nella sua casa di East Brookfield, nel Massachusetts, dopo aver lottato contro una malattia degenerativa del sistema nervoso centrale.

La morte di Paul D'Amato a 74 anni

Paul D'Amato è morto all'età di 74 anni dopo una battaglia durata quattro anni contro una paralisi sopranucleare progressiva, una rara malattia degenerativa del sistema nervoso centrale. Ad annunciare la scomparsa è stata la compagna, Marina Re, all'Hollywood Reporter. "Era un uomo meraviglioso e dolce, ha combattuto duramente contro questa malattia orrenda", le parole dell'attrice al suo fianco da oltre 10 anni.

Paul D'Amato e Marina Re

La carriera tra hockey, cinema e teatro

Nato a Worcester, Massachusetts, Paul D'Amato iniziò a pattinare sul ghiaccio sin dalla tenera età e dopo essere stato membro della squadra di hockey del College di Boston e dopo aver prestato servizio nell'esercito degli USA, fu preso per il ruolo in Slap Shot nel 1976. Prese poi parte al telefilm del 1977 The Deadliest Season, poi al film Il cacciatore, Heaven's Gate, L'uomo da sei milioni di dollari, Law & Order e Law & Order: Criminal Intent. Successivamente ha fondato diverse compagnie teatrali a New York e nel 2002 incontrò per la prima volta Marina Re, divenuta poi sua compagna. Gira voce che il suo ruolo in Slap Shot, McCracken, abbia ispirato il look di Wolverine dell'artista John Byrne. Prima di ammalarsi, si legge sulla biografia Wikipedia, lavorava in un negozio di sci nel Vermont. Prima di conoscere Marina Re, sposò Bertine Colombo di Montpelier negli anni '70: non si conoscono informazioni su presunti figli.