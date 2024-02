È morto Richard Lewis, l’attore star della serie Curb Yout Enthusiasm È morto all’età di 76 anni, l’attore comico Richard Lewis, noto anche per essere stato uno dei volti più amati della stand up comedy. Stando a quanto riportato dalla Cnn, è stato colpito da un attacco di cuore. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Ilaria Costabile

È morto all'età di 76 anni, l'attore Richard Lewis. Come riportato dalla Cnn, sarebbe stato colpito da un attacco di cuore, mentre si trovava nella sua casa di Los Angeles, ma già dallo scorso anno, aveva reso noto il fatto che gli fosse stato diagnosticato il Parkinson. È stato nella sua ricca carriera, uno dei protagonisti della sit-com Curb Yout Enthusiasm e anche della serie Anything but Love. Per anni è stato una vera e propria star della stand up comedy, fino all'ultima esibizione a Chicago nel 2018.

La carriera di Richard Lewis

La sua carriera è iniziata dopo la partecipazione ad una puntata del Tonight Show e al Late Show With David Letterman, dopo aver debuttato nel 1979 con Diary of a Young Comic. Nel 1989, poi, ottiene uno dei ruoli per cui è diventato più famoso, ovvero quello nella sitcom Anything but Love, dove recitava insieme a Jamie Lee Curtis. Qualche anno dopo, ha poi preso parte ad altri titoli piuttosto noti ovvero Robin Hood: un uomo in calzamaglia, Leaving Las Vegas, Hugo Pool e Drunks.

Richard Lewis in Robin Hood: un uomo in calzamaglia, 1994

Le dipendenze e i problemi di salute

Lo scorso aprile l'attore aveva fatto sapere di essere affetto dal Parkinson, ma già nel 2021 aveva avuto dei problemi di salute che lo avevano portato a saltare le riprese di alcune puntate della stagione 11 di Curb your enthusiasm perché si era dovuto sottoporre a tre interventi chirurgici. L'attore, poi, non aveva mai fatto mistero dei suoi problemi di dipendenza dall'alcool e da sostanze stupefacenti, come la cocaina, oltre ai problemi derivati dall'ansia e dalla depressione. L'evento che ha contribuito alla sua disintossicazione, è stata la morte dell'amico John Candy, avvenuta nel 1994, dopo la quale scelse, riuscendoci, di restare sobrio.

Il messaggio della HBO

La Hbo, sui suoi canali social, ha condiviso un messaggio dedicato all'attore, rivolgendo un pensiero alla sua famiglia e ricordando le sue brillanti capacità attoriali:

Ci si spezza il cuore nel venire a sapere della morte di Richard Lewis. La sua brillante comicità, l'intelligenza e il talento non avevano paragoni. Richard sarà sempre un apprezzato membro delle famiglie di HBO e Curb Your Enthusiasm. Le nostre condoglianze sono rivolte alla sua famiglia, ai suoi amici e ai fan che potevano contare su Richard per illuminare i loro giorni con le risate.