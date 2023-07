Pasqualino Maione ancora in ospedale: “Problema al rene che devo risolvere, stare qua mi snerva” Pasqualino Maione ricoverato di nuovo in ospedale. L’ex allievo della scuola di Amici, 38 anni, è tornato sui social per raccontare di avere “un altro ostacolo da superare”. Questa volta si tratta di un “problema al rene” e non dell’infezione al cervello che lo aveva costretto al ricovero per mesi.

A cura di Elisabetta Murina

Pasqualino Maione ricoverato ancora in ospedale. L'ex allievo della scuola di Amici, 38 anni, è tornato sui social per raccontare di avere "un altro ostacolo da superare". Questa volta, come ha raccontato lui stesso, si tratta di un "problema al rene" e non dell'infezione al cervello che, a inizio anno, lo aveva costretto al ricovero per diversi mesi.

Il racconto di Pasqualino Maione

Pasqualino è tornato sui social dopo un periodo di silenzio, raccontando via TikTok di essere stato di nuovo ricoverato per "un altro ostacolo da superare". Questa volta, fa sapere l'ex allievo di Amici, si tratta di un problema più lieve che ha colpito il rene e che "devo correggere assolutamente". Poi ha voluto rassicurare tutti oloro che lo seguono, spiegando che non si tratta di nulla di grave, anche se passare tanto tempo in ospedale lo rende nervoso: "Nulla di grave, però stare ancora qui mi snerva, mi fa stare un po’ agitato e anche nervoso. Insomma, devo dire che non ce la faccio più".

La malattia che lo aveva colpito a inizio anno

Non molto tempo fa, l'ex concorrente di Amici 7 aveva trascorso quattro mesi in ospedale per via di una malattia causata da un fungo. Intervistato da Fanapge.it, aveva raccontato il suo calvario. Maione poi aveva precisato che l'infezione al cervello in atto non era collegata in alcun modo al Covid, contratto la scorsa estate. Nonostante le sue condizioni di salute fossero migliorate, aveva spiegato che per riprendersi del tutto e tornare in forma sarebbe servito più di un anno: “Oggi sto un po’ meglio. Ho ancora un’infezione al cervello in atto, anche se sta regredendo. Sono in terapia ma a casa. Sarà lunga purtroppo, ci vuole pazienza”.