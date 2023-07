L’ex di Temptation Island Valeria Liberati dopo il ricovero in ospedale: “Devo continuare la terapia” Valeria Liberati è stata costretta al ricovero in ospedale per tre giorni a causa di un’infezione intestinale: dolori forti, tremori e fastidi non le avevano permesso di proseguire la terapia da casa. Ora è rientrata ma dovrà stare a riposo: “Sono ancora gonfia, ma passerà”.

A cura di Gaia Martino

Valeria Liberati, ex di Temptation Island, con alcune Instagram story ha raccontato l'incubo vissuto negli ultimi giorni. Solo oggi, dopo 3 notti, è tornata a casa sua dal ricovero in ospedale: dopo aver accusato forti dolori addominali, era stata costretta a rimanere in un letto d'ospedale. Questa mattina di lunedì 24 luglio è rientrata in casa: "Ho ancora alcune parti del corpo gonfie, come l'addome, le gambe, le caviglie, ma passerà".

Cosa è successo a Valeria Liberati

Valeria Liberati tra le stories di Instagram ha raccontato cosa ha vissuto negli ultimi giorni. Forti dolori addominali l'hanno costretta a correre in ospedale, dove poi è stata ricoverata. È rientrata a casa – secondo l'aggiornamento delle ultime ore – ma su IG ha voluto raccontare tutta la vicenda.

Mi trovo qui, in questo letto d'ospedale, non lo chiamerei neanche tale. È scomodo e ha un odore fastidioso. Sono passati ormai 3 giorni, l'aria mi soffoca, l'odore dei medicinali nel corpo, nell'aria. Non ne posso più, sono stanca, fisicamente e psicologicamente. Mi sono recata in ospedale per dei dolori addominali, gli stessi del parto. Non riuscivo a stare in piedi, così mio padre mi ha portata di corsa al pronto soccorso. Mi fanno entrare subito, senza attesa, mi hanno visitata e dopo varie analisi mi comunicano che ho un'infezione alle vie urinarie e renale destro. Per farmi passare il dolore mi fanno un antidolorifico, ma secondo i medici non era necessario il ricovero, così mi hanno prescritto una terapia da fare a casa.

Dopo essere tornata a casa, ha spiegato, i dolori si erano moltiplicati: "Ho Iniziato a tremare, come se avessi una crisi epilettica, così ci siamo recati in un altro ospedale. Mi hanno ricoverata. Pensavo fosse una cosa momentanea, non seria. E mi sbagliavo. Sono passati tre giorni, quasi 4, e ne ho sentite di ogni. Qui al pronto soccorso ci sono molti più medici, ognuno dice la sua".

L'ex di Temptation Island ha spiegato di avere "un'infezione nell'intestino causata dal caffè a digiuno, tè termogienici".

Il rientro a casa

Questa mattina Valeria Liberati ha poi aggiornato i fan sulle condizioni di salute: è tornata a casa dove proseguirà in questi giorni la terapia. Le parole di oggi: