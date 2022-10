Paris Hilton disperata: “10.000 dollari a chi ritrova il mio Chihuahua”, ma pare sia stato un coyote Paris Hilton da circa 18 giorni è a caccia del suo cane, il Chihuahua Diamond baby: nonostante in palio a chiunque le riporti la cagnolina ci siano 10 mila dollari, all’ereditiera non è arrivata alcuna segnalazione. “È vittima di un coyote affamato” è l’aggiornamento del Daily Mail.

A cura di Gaia Martino

Da quasi venti giorni la cagnolina di Paris Hilton, Diamond Baby, è scomparsa e nonostante l'ereditiera abbia offerto un'ingente ricompensa a chi gliela ritrovi, del Chihuahua non c'è traccia. Lo scorso 20 settembre il primo allarme su Instagram: "È difficile per me postare questa notizia, Diamond Baby è scomparsa lo scorso mercoledì 14 settembre. Stiamo cambiando casa ed uno degli operai deve aver lasciato una porta aperta". La modella e stilista spiegò che aveva già cercato il suo cane in tutto il quartiere, con l'aiuto di amici e familiari poi di "detective per animali, un sussurratore di cani, un sensitivo per animali e droni". Senza però alcun risultato. "Sto facendo tutto ciò che è in mio potere per riaverla" aveva scritto. Dopo qualche giorno il secondo annuncio: "Ci sarà una ricompensa di 10.000 dollari a chiunque me la riporti".

Paris Hilton però continua ad essere in attesa dopo 18 giorni, "È stata rapita da un coyote" è l'aggiornamento del Daily Mail.

Diamond Baby rapito da un coyote affamato

La caccia a Diamond Baby potrebbe concludersi in tragedia stando agli aggiornamenti del Daily Mail. Il tabloid inglese riporta le parole di una talpa coinvolta nella caccia che sostiene che il Chihuahua sia stato vittima di un coyote affamato. Stando alla ricostruzione della vicenda un operaio che stava lavorando nella casa di Paris Hilton – impegnata nel trasloco – avrebbe lasciato una porta laterale aperta permettendo così al cane di uscire fuori. "È stata una caccia intensa con una pubblicità mondiale, ma non abbiamo avuto un solo avvistamento": gli insider sostengono che di solito, in casi come questi, arrivano sempre segnalazioni, inoltre "se Diamond baby fosse stata rapita, sarebbe già arrivata una richiesta di riscatto".

Il tabloid inglese aggiunge che negli ultimi tempi vista l'ondata di caldo molti coyote sono stati avvistati nei quartieri residenziali di Los Angeles, in cerca di cibo e acqua. "Fin dall'inizio si è temuto che, a causa del terreno, Diamond Baby potesse essere vittima di coyote selvatici" le parole della fonte.

Il dolore di Paris Hilton

Paris Hilton nonostante le voci e gli indizi sulla scomparsa del suo cane che circolano, non ha perso la speranza. Tra le sue stories ha ricordato ancora una volta della grossa cifra messa in palio a chiunque le ritrovi il cane nelle ultime ore. È affranta, si legge sul Daily Mail, e farà di tutto per riavere il suo Diamond Baby. "Questa è una delle esperienze più dolorose della mia vita. Il mio cuore è spezzato. Mi manca così tanto e sento come se una parte di me fosse sparita senza di lei" ha scritto su Instagram in uno dei post denuncia.