Paolo Stella pubblica l’ultimo audio lasciato in segreteria da Ornella Vanoni: “Ci sentiamo domani per decidere”

Paolo Stella, che con Vanoni aveva costruito un rapporto affettuoso e confidenziale, ha pubblicato su X l’ultimo messaggio vocale che l’artista gli aveva lasciato in segreteria. Un modo, secondo lui, per salutarla un’ultima volta. Per altri, invece, una violazione della sua intimità.

A pochi giorni dalla morte di Ornella Vanoni, scomparsa venerdì 21 novembre a 91 anni, sui social è nato un acceso dibattito dopo il gesto di Paolo Stella. L’influencer e creative director, che con la cantante aveva costruito un rapporto affettuoso e confidenziale, ha pubblicato su X (l’ex Twitter) l’ultimo messaggio vocale che l’artista gli aveva lasciato in segreteria. Un modo, secondo lui, per salutarla un’ultima volta. Per altri, invece, una violazione della sua intimità.

L’ultimo audio di Ornella Vanoni a Paolo Stella

Nel breve messaggio si sente la voce di Vanoni, affaticata ma sempre calorosa: “Ciao ragazzi, sono Ornella, ci sentiamo domani in mattinata per decidere quando vi posso vedere, baciare e abbracciare. Baci, buona serata”. Parole semplici e affettuose, che raccontano la quotidianità e la spontaneità del loro rapporto. Stella ha accompagnato l’audio con una dedica dopo la sua scomparsa: “Io che mi chiedo dove sei adesso, tu che con la tua solita ironia rispondi. Per sempre”. Nel giro di poche ore, il post è stato ascoltato da migliaia di utenti, scatenando reazioni opposte.

La polemica dopo il post: gesto affettuoso o violazione di privacy?

Se molti follower hanno interpretato la pubblicazione come un gesto d’amore, un modo per condividere un ricordo prezioso di Ornella, altre persone hanno criticato duramente l’influencer. Tra i commenti più netti, quelli di chi accusa Stella di aver reso pubblico qualcosa che avrebbe dovuto restare intimo e privato. “Ormai nessuno tiene più niente per sé", scrive infatti un utente. E non è stato l'unico: sotto al post si alternano messaggi di affetto e accuse di spettacolarizzazione del dolore, alimentando una discussione che in poche ore è diventata virale. La scelta di Stella arriva in un momento emotivamente complesso per tutti coloro che erano vicini alla cantante. “Ognuno gestisce il lutto come può”, hanno scritto alcuni suoi fan in difesa dell’influencer, ricordando che il loro legame era pubblico e spesso condiviso sui social. Lui, al momento, ha scelto di non rispondere alle critiche, ma non ha cancellato il post, né modificato nulla.