Paolo Bonolis: “Quote arcobaleno in Ciao Darwin? Mai. Possono sedersi insieme a tutti gli altri” Il conduttore smentisce il settore arcobaleno tra il pubblico di Ciao Darwin: “Non ho capito perché gli LGBTQ+, tutti quanti, non possano stare serenamente seduti insieme a tutti gli altri senza metterli in un cerchietto”.

Paolo Bonolis sta per tornare in tv con una nuova edizione di "Ciao Darwin". Il conduttore è stato ospite di TvTalk, il programma del sabato pomeriggio di Rai3 condotto da Massimo Bernardini. Tra le domande che gli sono state poste, anche quella su un possibile ritorno in Rai. Paolo Bonolis ha scherzato tirando in ballo il cambio dei vertici, che in questo momento tiene banco: "Magari appena ci sarà un po' di continuità dirigenziale, volentieri". Paolo Bonolis non ha nascosto però che tornerebbe con il programma a cui tiene di più, Il senso della vita, che ha invece proposto a Mediaset, su Canale 5, ormai quasi quindici anni fa. Ha poi smentito Marco Salvati sulla ‘quota arcobaleno' a Ciao Darwin.

La smentita di Paolo Bonolis sulla chiusura dei suoi programmi

Paolo Bonolis poi ha detto la sua sulle indiscrezioni circolate di recente sui suoi programmi, in particolare Avanti un altro. Il game show del pomeriggio non si chiuderà con la fine del prossimo anno. Mentre invece per Ciao Darwin non ci sarà nessuna "quota arcobaleno", come dichiarato invece da Marco Salvati. Non ci sarà, quindi, nessuna chiusura e soprattutto nessuna separazione a stretto giro tra Paolo Bonolis e Mediaset.

Ciao Darwin è una trasmissione che ancora dobbiamo cominciare a registrare. Molti autori portano suggerimenti, questa cosa della quota arcobaleno l'ha portata Marco, ma non credo che verrà messa in atto. Lui è particolarmente attivo sui social, per questo forse l'ha detto. Cosa che io non sono, attivo sui social, dico. E non ho capito se lo faremo, perché lo faremo. Non ho capito perché gli LGBTQ+, tutti quanti, non possano stare serenamente seduti insieme a tutti gli altri senza metterli in un cerchietto.

Il senso della vita, il programma di Paolo Bonolis

Il senso della vita è stato un show televisivo ideato da Paolo Bonolis con Michele Afferrante e Filippo Mauceri, condotto dallo stesso Bonolis con Luca Laurenti. Al centro di questo talk show c'erano vari personaggi, famosi e non, ed è andato in onda in seconda serata per la prima volta nella stagione 2005/2006 e nel 2008, riscontrando un buon successo di pubblico e critica. Fu riproposto dal 27 marzo al 15 maggio 2011 in prima serata la domenica. Tantissimi gli ospiti intervistati, da Michele Placido a Renato Zero, da Vittorio Sgarbi a Franco Califano. Sono consegnate alla storia della televisione alcuni momenti, come l'intervista a Gigi Proietti, a Silvio Berlusconi, a Maria De Filippi, a Christian De Sica e a Luciano Ligabue.