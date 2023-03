Ciao Darwin, Marco Salvati: “Non solo uomini e donne, introdurremo il settore arcobaleno nel pubblico” Marco Salvati, capoprogetto di Ciao Darwin, ha annunciato che nel pubblico verrà aggiunto il settore “Arcobaleno” ai settori uomini e donne. La decisione di operare questa distinzione, tuttavia, sta generando delle perplessità sui social. C’è chi lo vede come l’ennesimo modo di ghettizzare la comunità LGBTQIA+.

A cura di Daniela Seclì

Sono iniziati i provini per Ciao Darwin. In questi giorni, Marco Salvati ha annunciato una novità che caratterizzerà la prossima edizione del programma condotto da Paolo Bonolis. Il pubblico sarà diviso in tre settori: uomini, donne e poi ci sarà il settore arcobaleno, che sembra strizzare l'occhio alla comunità LGBTQIA+. L'iniziativa, che secondo Salvati è un modo per stare al passo con i tempi, ha suscitato una certa perplessità sui social, perché non solo non ha senso operare una distinzione tra genere e orientamento sessuale, ma farlo appare ad alcuni come l'ennesimo modo di ghettizzare la comunità.

Ciao Darwin, Marco Salvati spiega il motivo del settore arcobaleno

In un'intervista rilasciata a PipolNews, il capoprogetto di Ciao Darwin ha annunciato una delle novità della prossima edizione: "La volete una novità? Mi hanno nominato capoprogetto, per cui mi prendo qualche responsabilità. Una novità nata sotto mia pressione e recepita, devo dire, molto volentieri da Paolo…Noi, solitamente, a Ciao Darwin avevamo lo spicchio uomini e lo spicchio donne nel pubblico. Quest'anno introduciamo il settore arcobaleno". E ha aggiunto:

Ci siamo resi conto dei tempi che cambiano e della difficoltà di alcune persone, uomini e donne, che nel loro settore non se la sentivano alcuni uomini di applaudire altri uomini che entravano e lo stesso accadeva per le donne. Nel settore arcobaleno, chiunque può applaudire chiunque, chiunque è libero di essere quello che vuole e di fare il tifo per chi vuole. Chi ha voglia di stare in quel settore, può farlo: una donna che vuole applaudire un bel corpo di donna lo può fare, lo stesso un uomo che vuole applaudire un bel corpo di uomo. Senza identificarsi in nessuna sessualità specifica, si va là e si tifa per chi si vuole, si applaude, si urla e si sbraita. Ci siamo arrivati un po' tardi, ma noi andiamo in onda una volta ogni quattro anni come le Olimpiadi.

Ciao Darwin 9, provini e anticipazioni del programma di Paolo Bonolis

Marco Salvati, poi, ha fatto sapere che i provini sono in corso: "Abbiamo fatto l'audizione per il corpo di ballo. Come da tradizione di Ciao Darwin, faremo il balletto. Uno in mezzo e uno alla fine della puntata, in zona cilindroni. Il coreografo è Salvatore Loiacono. Abbiamo fatto una buona audizione anche tecnicamente, c'è qualche faccia nuova. Credo che daremo soddisfazione a chi ci vedrà. Per quanto riguarda il casting, il casting è molto attivo sulle squadre che saranno un po' più attualizzate. Ci sarà molto del mondo che traspare attraverso il computer, i social. Alcune sfide storiche si ripeteranno, magari con altri nomi e altre premesse. Ci sarà da ridere. Anche su Madre Natura so che stanno facendo i provini".