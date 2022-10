Paolo Bonolis: “La fluidità è un concetto esasperato, molti valori di oggi non li condivido” Il conduttore, intervistato dal Corriere della Sera, si racconta passando per l’educazione dei figli e il rapporto con Sonia Bruganelli. Sulla scelta di spostarsi nell’appartamento adiacente a casa: “Va bene, se è quel che desidera”.

A cura di Giulia Turco

Paolo Bonolis si racconta in una lunga intervista a 7 del Corriere della sera. Gli spunti della conversazione con Elvira Serra sono quelli tratti dall'ultimo ultimo libro del conduttore, ‘Notte fonda’, il dialogo tra una moglie e un marito immaginato in una fresca notte di primavera nel 2023.

Niente smartphone ai figli fino ai 16 anni

Finisce per essere centrale l’educazione dei figli, dei tre in particolare che il conduttore ha avuto dal matrimonio con Sonia Bruganelli. Dal loro amore sono nati Silvia, che oggi ha 20 anni, Davide e Adele. Il conduttore racconta come con loro metta in atto la cosiddetta “Legge Bonolis”, ovvero la regola di consegnare ai figli uno smartphone una volta raggiunti i 16 anni. “Ne son convinto”, afferma Bonolis. Altrimenti “si perdono la memoria, le relazioni interpersonali, la noia che porta all’industriosità e allo sviluppo della fantasia, alla scoperta e all’esercizio del proprio carattere".

(Paolo Bonolis, il figlio Davide e Sonia Bruganelli. Foto Chi)

I solidi valori dell'educazione di Bonolis

Lui, che racconta di avere un telefono ormai di altri tempi perché preferisce i rapporti vis-à-vis, è fermamente convinto dei suoi ideali: “Devo dire che con il passare degli anni tendo a tornare spesso su determinati temi, forse in maniera un po’ pedante, perché vedo crescere attorno a me valori che non condivido e vedo perderne altri che ho sperato non venissero mai perduti”, racconta.

Io credo che la fluidità sia un valore eccessivo perché fa perdere sostanza alla parola data e ai rapporti ottenuti. Non è un valore sbagliato di per sé, ma è facile approfittarsene per esasperarlo. In un mondo solamente fluido manca la solidità e la solidità è ciò che ci dà certezze.

Sonia Bruganelli si sposta nell'appartamento accanto

Infine il conduttore non rinuncia a una piccola parentesi di gossip, che di recente ha acceso i riflettori sulla sua vita familiare, complice il ruolo di opinionista di Sonia Bruganelli al Grande Fratello Vip. Sonia ha raccontato infatti in più occasioni che insieme al marito ha scelto di ampliare casa, comprando l’appartamento di fronte e ha scelto di spostarsi nella nuova zona dell’abitazione, che arrederà a suo gusto e piacimento. “Non mi dispiace perché è quello che desidera e quando vuoi bene ad una persona, imporle qualcosa che non desidera è pura cattiveria”, spiega Bonolis. “Va bene, ci sta, anche perché poi stiamo parlando di una differenza di 40 metri”.