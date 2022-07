Paolo Berlusconi: “Auguro una vita felice alla Pascale, che è stata vicino a mio fratello Silvio” ”Formulo alla Pascale, una persona che per alcuni anni è stata vicino a mio fratello Silvio, gli auguri per una vita felice…”. Lo dice all’Adnkronos Paolo Berlusconi, commentando la notizia sulle imminenti nozze tra Francesca Pascale, ex fidanzata del fratello Silvio, e la cantante romana Paola Turci.

Il silenzio di Silvio Berlusconi e il regalo di nozze

Nel frattempo, Silvio Berlusconi apparentemente tace e tiene il riserbo sulle sue considerazioni. Ma l'ex premier sarebbe tranquillo e addirittura contento dell'unione della sua ex fidanzata con Paola Turci, come riporta il Messaggero che cita i bene informati in Forza Italia. Questi ultimi avrebbero riportato anche che, "nella sua infinita generosità", le intenzioni del Cavaliere sarebbero quelle di omaggiare le spose con un regalo, che dovrebbero essere due gioielli.

Silvio Berlusconi mano nella mano con Marta Fascina

Sempre Il Messaggero riporta che tra i pochi parlamentari presenti alla festa potrebbe esserci l’ex berlusconiana Maria Rosaria Rossi, senatrice totiana di Italia al Centro e ancora affezionata alla Pascale: "Quello tra Francesca e il presidente Berlusconi è stato un grande amore ma, come tutte le cose delle vita, anche le più belle, può succedere che l’amore finisca e resti un affetto comunque profondo", poi l'affondo: "Quando sbocciano nuovi amori è anche naturale che poi ci si sposi, chi per davvero e chi per finta…".

I rapporti attuali tra Francesca Pascale e Silvio Berlusconi

I rapporti tra Francesca Pascale e Silvio Berlusconi i rapporti sono sempre stati considerati buoni dopo la rottura comunicata all'inizio del 2020, tant'è che anche quando si è diffusa la notizia delle "strane" nozze dell'ex premier con Marta Fascina, l'attuale compagna di vita, la 36enne dichiarò: "Auguri! Come al solito il ‘pres' ci dimostra che l'amore non ha età. Ha quasi novant'anni, ma crede ancora nell'amore. Sono felice che il presidente abbia una condizione sentimentale che lo porta alla tranquillità".