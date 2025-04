video suggerito

Paola Barale risponde alle indiscrezioni su Barbara D'Urso e svela se la conduttrice tornerà in tv Ospite di Obbligo o Verità, Paola Barale ha fatto chiarezza sulle recenti indiscrezioni circolate sul suo conto, secondo le quali sarebbe pronta a tornare in tv con un nuovo programma insieme a Barbara D'Urso. Ecco che cosa ha rivelato la conduttrice.

A cura di Elisabetta Murina

Paola Barale ha rotto il silenzio sul suo presunto ritorno in tv con Barbara D'Urso. Di recente le due avevano pubblicato una foto insieme sui social e lo scatto aveva dato il via a una serie di gossip sul loro conto. A lanciarlo il giornalista Alberto Dandolo sul settimanale Oggi. Ospite di Obbligo o Verità in onda su Rai 2, rispondendo alle domande di Alessia Marcuzzi, Barale ha fatto chiarezza.

Paola Barale svela se tornerà in tv con Barbara D'Urso

"Ho letto che devi lavorare con lei", ha detto Marcuzzi alla sua ospite Paola Barale. La conduttrice e showgirl ha subito smentito: "No, non è vero". Poi si è rivolta direttamente al giornalista Dandolo, che aveva lanciato l'indiscrezione di un loro ritorno in tv insieme. "Si è inventato che devo fare un programma con Barbara", ha precisato. E ha anche spiegato da cosa nasce il gossip: "Abbiamo postato una foto insieme. Ci conosciamo, capita che andiamo a cena a casa di amici e ci vediamo. Lui ha scritto questa cosa, ma purtroppo non è vero".

L'indiscrezione sul ritorno in tv di Barbara D'Urso e Paola Barale

A lanciare per primo l'indiscrezione di un ritorno in tv di Barbara D'Urso, dopo l'addio a Mediaset e un periodo lontana dal piccolo schermo, era stato Alberto Dandolo su Oggi. Tra le pagine del settimanale, il giornalista aveva scritto: "È nata una nuova coppia", in riferimento alla conduttrice e Paola Barale. Le due avrebbero "riscoperto un grande feeling" e la loro amicizia si sarebbe "rafforzata" con il passare del tempo, soprattutto di recente. A fare da Cupido sarebbe stato Enzo Miccio, organizzatore in una casa privata di "una cena in loro onore". Un sodalizio che avrebbe potuto decretare il loro ritorno in televisione dopo un periodo di lontananza, ma che Barale ha prontamente smentito. Chissà che D'Urso non abbia in cantiere qualche altro progetto o dovrà attendere ancora del tempo.