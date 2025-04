video suggerito

"Barbara D'Urso e Paola Barale si alleano", l'indiscrezione sul ritorno in tv delle due conduttrici Stando a quanto rivela il settimanale Oggi, Barbara D'Urso e Paola Barale si starebbero "alleando" per tornare in tv insieme. Si mormora "di un progetto di coppia per le due conduttrici, che sancirebbe il loro rientro in tv", si legge sulla rivista.

A cura di Gaia Martino

Continuano a rincorrersi voci che vedono il ritorno in tv di Barbara D'Urso. Dopo l'addio a Mediaset, per la conduttrice televisiva ci sarebbe all'orizzonte un ritorno in Rai: a lanciare l'indiscrezione fu Roberto Alessi, direttore di Novella 2000, a novembre. Tra le pagine dell'ultimo numero del settimanale Oggi, Alberto Dandolo aggiunge che la presentatrice televisiva potrebbe tornare dietro allo schermo in compagnia di una cara amica e collega, Paola Barale.

L'indiscrezione sul ritorno in tv di Barbara D'Urso

"È nata una nuova coppia" scrive Alberto Dandolo tra le pagine del nuovo numero di Oggi. Il giornalista fa riferimento a Barbara D'Urso e Paola Barale che avrebbero riscoperto un "grande feeling", tanto che la loro amicizia, negli ultimi anni, "si è rafforzata". A fare da Cupido sarebbe stato Enzo Miccio che "qualche sera fa ha organizzato una cena in loro onore, in una casa privata". Si legge sul settimanale che si mormora "di un progetto di coppia allo studio delle due conduttrici, che sancirebbe il loro rientro in tv".

Nulla di confermato da entrambe le parti: ma le voci sul ritorno in tv di Barbara D'Urso si rincorrono da tempo.

Gli ultimi rumors sul ritorno in tv di Barbara D'Urso

Prima di Roberto Alessi di Novella2000, Davide Maggio, circa un anno fa, parlava del ritorno in tv di Barbara D'Urso spiegando che, nonostante la smentita dell'AD Rai sull'indiscrezione che vedeva la conduttrice nel sabato sera di Rai 1, "un gruppo di autori" era al lavoro e teneva in caldo il progetto riservato alla D'Urso. A dicembre la conduttrice televisiva, fermata da Valerio Staffelli di Striscia La Notizia, rivelò che presto sarebbe riapparsa in video. "Le "luci della d’Urso" le ho inventate io, ora ce le hanno tutti. Quando tornerò in TV – perché tornerò prima o poi – dovrò triplicarle", disse.