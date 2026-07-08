Paola Ferrari annuncia: “Sarà il mio ultimo Mondiale in Rai, tra uno o due anni andrò in pensione”

La giornalista sportiva ha annunciato che tra due anni andrà in pensione. Dunque, non sarà lei a raccontare i Mondiali 2030 in Rai, ma potrebbe farlo in un podcast.

Paola Ferrari è attualmente impegnata con il racconto dei Mondiali su Rai1. In un'intervista, la giornalista ha parlato del suo futuro professionale. Quello attualmente in corso sarà l'ultimo Mondiale di cui si occuperà. A suo dire, all'orizzonte ci sarebbe la pensione. Quanto al body shaming subito sui social, taglia corto: "Purtroppo ci sono persone ignoranti che insultano".

È l'ultimo Mondiale di Paola Ferrari

Paola Ferrari non è sorpresa degli ascolti straordinari che le partite dei Mondiali stanno registrando. Chi pensava che sarebbe stata una disfatta per la Rai, a causa dell'assenza dell'Italia, ha dovuto ricredersi. Secondo la giornalista, la forza di un evento simile sono le emozioni autentiche che trasmettono i tifosi e i calciatori stessi, che inseguono il sogno di alzare quella coppa. In un'intervista rilasciata al settimanale Chi, tuttavia, Paola Ferrari ha comunicato che questo sarà il suo ultimo mondiale: "Sarà il mio ultimo Mondiale con la Rai perché fra uno o due anni vado in pensione e, magari, il prossimo lo seguirò per un podcast, vediamo cosa succederà".

Il futuro professionale della giornalista Rai

Paola Ferrari ha confidato che se non si fosse occupata di calcio in televisione, le sarebbe piaciuto condurre Chi l'ha visto? Nelle scorse settimane, è stata diffusa la notizia dell'addio di Federica Sciarelli al programma. Tuttavia, la giornalista è convinta che il suo nome non sia tra quello dei papabili nuovi conduttori: "Se mi chiedessero di condurlo? Non me lo chiedono, quindi non mi pongo la domanda, c'è chi è più adatto". Al netto dei prossimi passi della sua carriera, la sessantacinquenne è certa di avere ormai conquistato una fetta di pubblico che la segue nei suoi progetti: "Lo dico senza falsa modestia". E ha spiegato come riesce a farsi scegliere dagli spettatori: "Quando ho condotto Il processo al 90° con Marco Mazzocchi abbiamo ottenuto ottimi ascolti anche giocando sul nostro rapporto in stile Sandra Mondaini e Raimondo Vianello. Ai Mondiali posso scherzare meno, ma mi piace creare un'atmosfera famigliare".