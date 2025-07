video suggerito

La conduttrice sportiva della TV svizzera: "Il modo in cui le giornaliste si presentano in Italia è al limite" Valentina Maceri, giornalista sportiva per l'emittente svizzera Blue, ha criticato il modo in cui si presentano le sue colleghe italiane, soprattutto di Dazn. Secondo la presentatrice, infatti, mancherebbero di eleganza: "Molte volte sono al limite" ha dichiarato.

A cura di Ilaria Costabile

In foto: Diletta Leotta, Valentina Maceri e Eleonora Incardona

La giornalista Valentina Maceri, che racconta la Champions League sull'emittente svizzera Blue, ha criticato il modo in cui le sue colleghe italiane, soprattutto di Dazn, si presentano agli eventi sportivi. Secondo la presentatrice, infatti, mancherebbero di classe ed eleganza.

La critica alle giornaliste sportive italiane

Autrice del libro "F**k Female Empowerment:The Great Mistake of Modern Feminism", Valentina Maceri ha parlato appositamente di alcune colleghe italiane, come Eleonora Incardona, Diletta Leotta, Giusy Meloni, Marialuisa Iacobelli, che si sono fatte notare durante le partite della Coppa del Mondo per Club, trasmesse in queste settimane, sottolineando un'abitudine che in realtà appartiene loro da sempre e relativa al modo di vestirsi. La giornalista, infatti, ha dichiarato tra le pagine del suo libro:

Personalmente direi che il modo in cui le giornaliste si presentano in Italia è a volte al limite. Penso che le donne debbano essere sexy, ma sempre con stile e classe. Questo a volte manca in Italia. Qui, il principio che il sesso vende vale più di tutto.

Eleonora Incardona, fonte Instagram

La frecciatina a Eleonora Incardona

In un'intervista al quotidiano tedesco Bild, la giornalista ha sostenuto nuovamente quanto scritto nel suo libro, ma ha rincarato la dose parlando di Eleonora Incardona. Della collega ha voluto sottolineare la "volgarità" di certe scelte stilistiche e infatti ha spiegato: "Incardona si occupa principalmente di DAZN BET, ovvero presenta le quote delle scommesse. E lo fa in modo molto sexy. A volte volgare". A queste considerazioni, poi, ne ha aggiunte anche altre facendo una critica al metodo con cui la giornalista porta avanti le sue interviste e dichiarando: "Non è opportuno parlare allo stesso livello dei giocatori e dei dirigenti". Insomma, Maceri ha espresso un'opinione piuttosto netta, alla quale, almeno finora, le colleghe italiane non hanno risposto, lasciando cadere la questione.